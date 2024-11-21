Минфин США ввёл санкции против «Газпромбанка», банка «Дом.рф» и зампредов ЦБ Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина

А также против глав департаментов регулятора.Обновлено в 19:59 мск. «Газпромбанк» сообщил, что санкции не повлияют на его работу. Документ опубликован на сайте Минфина США. Среди физлиц в списке — первые зампреды ЦБ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, зампред Ольга Полякова.Под санкции попали и другие сотрудники регулятора — глава департамента национальной платёжной системы Алла Бакина, глава департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, глава департамента сотрудничества с международными организациями Гульнара Хайдаршина, глава департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Кирилл Пронин.А также — глава департамента организации международных расчётов Михаил Ковригин, глава департамента стратегического развития финансового рынка Екатерина Лозгачева, глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля, глава департамента исследований и прогнозирования Александр Морозов.Кроме того, под санкциями оказался бизнес-менеджер филиала ВТБ в Шанхае Роман Логов.Среди компаний — «Газпромбанк», «БКС Банк», банк «Дом.рф», банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», «ББР Банк», банк «Центрокредит», банк «Хлынов», «Национальный резервный банк», «Акибанк», банк «Сибирь», банк «Финсервис», «НДБанк», банк «Синара» и другие финансовые организации.#новости
Бессилие США во всей красе)
Ага, тем временем курс 101 с копейками и инфляция 20%. "Бессилие".
да и вообще, вы госдолг США видели?
Щас боты напишут(если уже не написали, что пофиг на санкции). А так все резко выросло- сливочное масло брест литовск в марте стоило 170 руб, в октябре- 279 руб(рост на 55% за полгода).
И много чего выросло.
Недаром строительные компании банкроты и пытаются строить за границей или просто продать компании, а владельцы самолета скажем решили просто выйти, но кое кому удалось, а кому то нет. И малый бизнес быстро сдыхает, так как Рф подписала договор о трансграничной торговле с китаем.
Они сейчас пишут, что надо потуже затянуть пояса и зарабатывать больше, чтобы на сливочное масло хватало.
Масло сливочное Брест-Литовск 82,5%, 180 г
Арт. 204352004
239, 99 руб.
но можешь покупать и за 300
Зарплаты выросли и масло выросло. Работяги не хотят на заводе корячиться за 30-50 тысяч. Им повышают зарплату и включают это в цену масла? Логично?