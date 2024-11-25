«Ъ»: компании в области кибербезопасности пожаловались на законопроект об ответственности за утечки данных — в нём нет исключений для специалистов, анализирующих «сливы» данных

Эти исключения предлагается прописать ко второму чтению проекта.Законопроект грозит рисками для компаний, занимающимся кибербезопасностью, следует из письма, которое отправили комитетам Госдумы по информационным технологиям и госстроительству и законодательству более 15 крупных участников рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.Речь о законопроектах, которые внесли в Госдуму в декабре 2023 года и поддержали в первом чтении в январе 2024-го. Они вводит штрафы, которые в отдельных случаях могут составить вплоть до нескольких сотен миллионов рублей. Также законопроекты предполагают и тюремные сроки за «незаконный оборот данных».По мнению отрасли, проект «не предусматривает исключений для компаний, преследующих легитимные цели защиты инфраструктуры от компьютерных атак» и расследующих утечки данных.В письме говорится, что ужесточение наказания не решит проблему полностью: «злоумышленники не лишатся доступа к инструментам проникновения в организации», получится лишь сократить их ресурсы.Ко второму чтению авторы просят закрепить в проекте условия, которые исключат ответственность за расследование утечек. Это позволит сохранить возможность проведения анализа украденных сведений для организаций, «осуществляющих противодействие преступникам».Законопроект об уголовном наказании критиковала Ассоциация больших данных, куда входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Газпромбанк», «Т-Банк», ВТБ, «Мегафон», МТС, «Ростелеком», «Авито» и другие. Авторы письма просили правительство ввести наказание за «заведомо незаконные сбор, хранение и использование данных», чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности тех, кто получил доступ к данным случайно.Ассоциация также предложила исключить наказания для сотрудников подразделений кибербезопасности или экспертных учреждений, которые изучают утечки и сайты, где размещаются «дампы». Они делают это для «мониторинга защищённости и предотвращения атак» на свои ресурсы.#новости #утечкиданных
Шаг 1. Прикидываешься специалистом по анализу сливов 😎
Шаг 2. Потираешь ручки 😸
Новая должность специалист по сливам
И письмо написали АБД, да?)
1 🤚🏻
В очереди на ипотеку?
Не понял, какая там сейчас ответственность за расследование утечек?
Ответственности нет, сливайте сколько утечет