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Артур Томилко
Право

Владимир Путин подписал законы об ужесточении ответственности за утечки персональных данных

Вплоть до уголовной.

  • Документы опубликованы на портале правовой информации. Первый предусматривает изменения в КоАП, второй — в Уголовной кодекс.
  • Если утечка затронула от 1000 до 10 тысяч граждан, а действия оператора «не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», штраф будет административным и составит 100-200 тысяч рублей для физлиц, от 200 тысяч до 400 тысяч для должностных лиц и 3-5 млн рублей для юрлиц.
  • За утечку данных до 100 тысяч пользователей взыщут 200-300 тысяч, 300-500 тысяч и 5-10 млн рублей соответственно. Если «утекли» данные более 100 тысяч граждан, физлицам грозит штраф в размере 400 тысяч рублей, должностным лицам — 600 тысяч рублей, а юрлицам — 15 млн рублей.
  • За повторное нарушение, если пострадали не менее 1000 человек, штраф для физлиц составит 600 тысяч рублей, а для должностных — 1,2 млн. Для юрлиц штраф будет оборотным — 1-3% совокупной выручки от реализации всех товаров и услуг за календарный год, предшествующий дате нарушения. Для компаний, ежегодные расходы на обеспечение информационной безопасности которых составляют не менее 1% годовой выручки, максимальный штраф составит 50 млн рублей.
  • При обработке персональных данных без согласия всем трём группам операторов будут грозить штрафы в размере 10-15 тысяч рублей, 50-100 тысяч или 150-300 тысяч рублей соответственно. За повторное нарушение придётся заплатить 15-30 тысяч, 100-200 тысяч или 300-500 тысяч рублей.
  • Если утекли данные несовершеннолетних или биометрические, грозит штраф до 700 тысяч либо в размере дохода осужденного за два года, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
  • Если утечка произошла в корыстных целях, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения, грозит штраф в 1 млн рублей либо в размере дохода за три года, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

#новости #утечки #законы

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42 комментария
Вадим Д.

Если утечка затронула от 1000 до 10 тысяч гражданто виновник назначается блогером и добровольно вносит себя в реестр.
Хм, торговать данными всё ещё довольно выгодно.

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dru dru

Сначала написали число в десятичной форме, а потом наполовину словами. Как раз для блогерш.

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Андрей

Фнс все еще сливает данные банкам после регистрации компании или ип? Р

8
1
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kotletnik

Эти данные в открытом реестре

1
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Боли рекламщика

Наоборот может?

1
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Alex

Лень читать, с 40 тыс подняли до 50?

6
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Твердыня

Как всегда, сама оперативность
https://www.rbc.ru/life/news/673c72c69a79476224606c67
Теперь можно уже не париться
Зато под уголовку попадут те, кто занимается проверкой баз на взлом

www.rbc.ru
Глава «Ростелекома» заявил, что в Сеть утекли данные всех россиян
4
1
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