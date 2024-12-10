Госдума приняла законопроект о штрафах за незаконное привлечение инвестиций от физлиц

Для борьбы с финансовыми пирамидами.Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем, заключительном чтении. Документ добавляет в КоАП статью за незаконное привлечение инвестиций от физлиц.Если инвестиции привлекало лицо, у которого нет на это права (то есть без лицензии от ЦБ), штраф составит для граждан — от 5000 до 30 тысяч рублей, должностных лиц и ИП — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.В качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц предусмотрена приостановка деятельности на 60 дней.Также в законопроекте прописаны штрафы за привлечение инвестиций на условиях публичной оферты или в результате массовых предложений: для физлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных и ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.Документ направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид. Он вступит в силу сразу после официального опубликования — для этого его должен принять Совфед и подписать президент.#новости
Да ладно уж, инвесторов приравнять к уголовникам и норм.
По особо тяжким сразу.
Хотя не, штрафы нужнее, уголовников и так вдосталь.
Интересно, они выплачивают штраф и дальше продолжают заниматься привлечением инвестиций? До следующего штрафа?
Даже интересно, смогут ли физики как-то законно привлекать инвестиции
Это если теперь я соберу вклады соседей на постройку курятника для производства яиц без уведомления ЦБ, меня посодют?
Как только ты соберешь деньги - тобой заинтересуеются. Дальше уже тебе решать.
если в маршрутке собираешь инвестиции от физлиц на передачу за проезд, то будет проблема
Ну а вдруг кур и курятника и не существует, а денежки соседей собраны