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Евгения Евсеева
Право

Госдума приняла законопроект о штрафах за незаконное привлечение инвестиций от физлиц

Для борьбы с финансовыми пирамидами.

  • Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем, заключительном чтении. Документ добавляет в КоАП статью за незаконное привлечение инвестиций от физлиц.
  • Если инвестиции привлекало лицо, у которого нет на это права (то есть без лицензии от ЦБ), штраф составит для граждан — от 5000 до 30 тысяч рублей, должностных лиц и ИП — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
  • В качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц предусмотрена приостановка деятельности на 60 дней.
  • Также в законопроекте прописаны штрафы за привлечение инвестиций на условиях публичной оферты или в результате массовых предложений: для физлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных и ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
  • Документ направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид. Он вступит в силу сразу после официального опубликования — для этого его должен принять Совфед и подписать президент.

#новости

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36 комментариев
Вадим Д.

Да ладно уж, инвесторов приравнять к уголовникам и норм.
По особо тяжким сразу.
Хотя не, штрафы нужнее, уголовников и так вдосталь.

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Барсуков

Интересно, они выплачивают штраф и дальше продолжают заниматься привлечением инвестиций? До следующего штрафа?

1
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shaev l.

Даже интересно, смогут ли физики как-то законно привлекать инвестиции

1
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T rex

Это если теперь я соберу вклады соседей на постройку курятника для производства яиц без уведомления ЦБ, меня посодют?

2
1
1
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A. Lipnitsky Jr

Как только ты соберешь деньги - тобой заинтересуеются. Дальше уже тебе решать.

2
1
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Jack Brown

если в маршрутке собираешь инвестиции от физлиц на передачу за проезд, то будет проблема

1
1
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Белов

Ну а вдруг кур и курятника и не существует, а денежки соседей собраны

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