Минцифры предложило идентифицировать администраторов доменов через «Госуслуги» для борьбы с мошенниками Материал редакции
Регистраторы доменов не будут запрашивать данные у каждого клиента, а получат их напрямую из системы.
Минцифры предложило идентифицировать администраторов доменов .ru и .рф через «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы. Это упростит работу правоохранительных органов, в том числе по борьбе с мошенниками, считают в ведомстве.
Министерство предложила вынести идею на обсуждение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. В письме предлагается подключить администраторов к Единой системе идентификации и аутентификации. Так регистраторы доменов не будут запрашивать данные у каждого клиента, а получат их напрямую из системы.
Гендиректор «101домен» Денис Ротанов согласен с тем, что обязательная регистрация через «Госуслуги» поможет бороться с мошенничеством. Правоохранители смогут получать данные об администраторах в два клика, а не в течение 30 дней по запросу, рассказал изданию технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что правоохранительные органы сейчас без проблем получают информацию об администраторах доменов. Однако проект освободит компании от необходимости предоставлять данные по запросу и хранит их, считает эксперт.
Скоро поссать дома ходить будем через госуслуги, якобы для заботы о здоровье
что значит скоро
Не скоро?
Тут у большинства хронический недоеб, судя по реакции?
1. Идентификация уже существует;
2. Технически упрощают все процедуру, сокращают «бумажную волокиту»;
Что вас бомбит-то? Ладно бы еще шутки остроумные были, а то как обычно «железный занавес», «как мне какать теперь»...
Как это поможет борьбе с мошенниками? Ну ее создадут сайт в .ру домене, сделают в .ком, и в чем смысл?
Еще раз:
Эта процедура (идентификации) уже работает. Давно. Работает.
НО сейчас идут запросы анкетами и прочим, а планируется перейти на авторизацию через гос. услуги. УПРОСТИТЬ.
То есть нового контроля НЕ создают, а УПРОЩАЮТ документооборот по действующему.
p.s. с мошенниками это поможет отчасти, например, запустят агиткомпанию «доверяй только сайтам в зоне .ру», НО опять таки - это побочка упрощения документооборота.
Не упрощает. Сейчас для регистрации нужно лишь заполнить данные. Без учётной записи на госуслугах и её подтверждения.
Меня reg.ru и nic.ru просили паспорт подтвердить.
При перепродаже домена через биржу вообще нужно лично являться в офис и дополнительное соглашение подписывать.
Даже не требовали документов ) Ни при регистрации, ни при переводе доменов )
Хорошо вам. :)
Причём там актуален только email.
Я начитался историй, как домены уводят и нельзя их вернуть, так как при регистрации указали фейковые данные, и ввожу только актуальные.
А это спасает? Как мы видим - нет. :)
Тут нужно посмотреть как это упростит, может наоборот еще хуже будет. Время, всему время нужно дать.
Могут пойти еще дальше, сильно усложнить жизнь сайтам не в ру зоне, которые хотят карты к оплате принимать.
Я бы с удовольствием повесил себе на сайт что-то типа проверено госуслугами, множество людей, которые ссыт через интернет даже 200 руб. оплатить, им любая гарантия для успокоения сгодится.
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Вот именно. Стоит почитать цикл статей рег ру, целый детектив, владелец передавал, не передавал, мошенничество не мошенничество, Санта Барабара целая была летом. С Госуслугами эта статья закончилась бы на первом выпуске, а может и не началась бы.
Вы забыли про дружелюбное вступление. Типа "вы тут совсем тупые что ли, гондоны?"
У большинства лишь приобретенный скепсис по отношению к тому, что происходит в министерствах
почему-то пользователи, обманутые в интернете обращаются именно к государству, так что...
В целом как какать я обучен, но как вы угадали про недоеб? И самое главное - как он связан с администрированием сайтов? Раскройте уже интригу!
Вы уверены? У меня нет госуслуг. Ни один российский регистратор у меня не затребовал скана паспорта (я бы и не предоставил, только лично). Всем достаточно лишь его номера.
Денис Ротанов - представитель американского регистратора, который находится на самом последнем месте среди регистраторов в России обслуживающие домены. Тот еще эксперт.
А теперь по теме.
Сейчас в России можно получить данные владельца домена за сутки, если этот запрос делают правоохранительные органы. В принципе сама идея интересная, так как зачастую мошенники эти регистрируют домены на левые данные. Регистратор обязан в какой-то период времени запросить верифицирование паспортных данных указанные в анкете. Владелец должен загрузить копию паспорта. Если администратор не предоставляет в течение 2х недель с момента запроса, то регистратор разделегирует домен(ы). Задается вопрос, а как же быть, если мошенники регистрируют домены у западных регистраторов с не российскими зонами ru/рф/su? Этих зон сейчас больше 3000, если не больше)
Да никак это не усложнит жизнь мошенникам. Как всегда пострадают добросовестные владельцы. Не первый день живём.
Ну, вот есть такой ресурс - ГАС Правосудие. Как-то я туда зашел через госуслуги и хотел подать ходатайство, но забегался и перенес на следующий день. Следующие несколько дней я заходил туда через госуслуги и получал ошибку 403, не мог понять почему так.
Оказалось, что надо зайти с инкогнито или вычистить кэш, вот так кривожопо сделана одна из главных государственных АСок, то что это не единичный случай - нашел в чатике юристов.
Вот так и тут, сделают форму валидации каких-либо данных, а потом закэшируется там какое-то говно и до свидания, ты просрал сроки валидации домена)
А в других странах как?
Вот у меня никто никогда не запрашивал эти данные. Они никому не нужны.
Как решишь перенести домен или увеличить лимиты в пэйпэл, так и запросят
В том году переносил. Никто ничего не запросил.
Палка у меня вообще забавная - регил ещё до того, как они у нас открылись. Соответственно, моих реальных данных там нет. Сейчас, насколько знаю, там нужно не только фотографию паспорта прислать, но и все анализы для более точной вашей идентификации.
Уводил свой “.com” от нашего к забугорному регистратору, пришлось прислать паспорт.
Да, в связи с новым законом в рф, пэйпэл теперь требует фото паспорта.
Продолжаю пользоваться без паспорта :) А вот друзья встряли с этим. Им пришлось пользоваться моим PayPal, чтобы оплачивать телефоны зарубежом.
Это на оплату не надо, начнёшь принимать валюту, так и спросят
Или их автоматом считывают через определенные сервисы, есть много способов получить ваши данные. Тем более на зарубежных сайтах.
Хм... а я давал согласие? По-моему, нет. )
а вы все лицензионные соглашения распечатываете и читаете?
И как же их верефицируют эти паспортные данные?
Загружают в аккаунт и сравнивают по данным, которым указал администратор.
А почему силовики делают запросы о личности к регистратором, а не к Ростелекому, который является держателем реестров зон RU и РФ? Или в реестре нет информации о паспортных данных владельца домена, а только ФИО и контакты?
Вот через госуслуги бы решили вопрос с паразитами-нотариусами, у которых надо стоять в очереди, унижаться перед ними за деньги, из-за санной подписи, что ты это ты.
Ага. Попросят явиться в МоиДокументы с заверенной у нотариуса бумажкой.
Сейчас по паспорту регистрируют симки. Помогло ли это для борьбы с мошенниками? Нет.
Славно что на .ru и .рф свет клином не сошелся... пока.
Помоему это еще лет пять назад шел разговор чтобы создать единный реестр всех владельцев сайтов в русегменте и на его основе сделать чебурашку, типо интернет по вайт листам, ну скоро я думаю, железный занавес сам собой не завесится
так и будет, вайт лист это конечная цель последовательной стратегии окукливания рунета
кому блять предложило
нам, висишникам, предложило поныть с утра понедельника :)
Администраторов сайтов или все-таки администраторов доменов?
Скоро и до администраторов сайтов наверное доберутся) Захотел попасть в админку своего сайта - сначала пройди авторизацию в Госуслугах.
А скоро и до посетителей... захотел виси почитать? Авторизуйся!
Это один из путей монетизации. За комментарий заплати рубль. Неограниченное число комментариев - 1000 рублей в месяц.
А статьи отправлять через ПР? 😁
Кажется я такое где-то видел) Комментарии читать - плати. Хочешь написать - плати ещё больше. Не у мэйл-ру ли...
Замечательно. Ведь госуслуги славится своей гиперзащищенностью и у него нет ни дыр в безопасности, ни утечек. Ага. А еще на специализированный телеграм-каналах совсем не продают аккаунты госуслуг оптом
Бомжей пока много.
А сейчас иностранцам эти домены недоступны для регистрации? Если сейчас доступны, то получается будут недоступны если будет обязательно через госуслуги регистрироваться?
Это как с тонировкой... "Почему нельзя?" - "боремся с терроризмом!" - "помогает?" - "нет. Но это не важно."
Даааа, для борьбы с мошенниками.
Вовсе не для того чтобы усиливать цензуру и размахивать репрессионным банхаммером.
Ясное дело, что это первый заброс к учёту всего ecommerce. Ведь это и есть главные мошенники и воришки.
Чёрт, надо отказываться от .RU
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Reg.ru и другие ру регистраторы недосчитаются клиентов ))) Надо издать еще следом закон который запрещает гражданам РФ регистрировать домены у зарубежных регистраторов.
Ну так-то не очень хорошо всю доменную инфраструктуру (пусть даже в двух обсуждаемых зонах) завязывать на деятельность одного сайта.
А что поменяется? Я так понял это только на этапе регистрации будет действовать.
Хорошая идея выставить личные данные владельцев доменов голой жопой в большой и страшный интернет и заставить заплатить за сокрытие персональных данных. Нет, а чего услуга как никак. Негодяи. Мало того что сами по себе домены это воздух так теперь еще и Whois стал платным.
Кажется вы путаете домены с платными SSL-сертификатами. Вот там как раз плата за воздух. А домены не могут быть бесплатными. Иначе это приведёт к тому, что доменов вообще не останется.
Отличная идея. А то как сложно штрафовать алминистраторов сайта за размещение и соответственно распространение информации. А тут прямая автоматизация - сразу раз и на госуслугах квитанция по 13.15 КоАП...
"Сарказм"
Ой, ну можно подумать для борьбы с мошенниками они будут это использовать. Насмешили.
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