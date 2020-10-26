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Рая Хачатрян
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Минцифры предложило идентифицировать администраторов доменов через «Госуслуги» для борьбы с мошенниками Материал редакции

Регистраторы доменов не будут запрашивать данные у каждого клиента, а получат их напрямую из системы.

93 комментария
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Минцифры предложило идентифицировать администраторов доменов .ru и .рф через «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы. Это упростит работу правоохранительных органов, в том числе по борьбе с мошенниками, считают в ведомстве.

Министерство предложила вынести идею на обсуждение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. В письме предлагается подключить администраторов к Единой системе идентификации и аутентификации. Так регистраторы доменов не будут запрашивать данные у каждого клиента, а получат их напрямую из системы.

Гендиректор «101домен» Денис Ротанов согласен с тем, что обязательная регистрация через «Госуслуги» поможет бороться с мошенничеством. Правоохранители смогут получать данные об администраторах в два клика, а не в течение 30 дней по запросу, рассказал изданию технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что правоохранительные органы сейчас без проблем получают информацию об администраторах доменов. Однако проект освободит компании от необходимости предоставлять данные по запросу и хранит их, считает эксперт.

#новость

Рая Хачатрян
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93 комментария
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Alexander Veber

59

Скоро поссать дома ходить будем через госуслуги, якобы для заботы о здоровье 

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Aleksey Bobkov

Alexander
10

что значит скоро

Ответить

Максим Неплох

Aleksey
3

Не скоро?

Ответить

Aleksey Bobkov

Максим
4

я тебя не скоро

Ответить

Leonid Sobchenko

Aleksey
10

па за бу ду

Ответить

Александр Сергеевич

Alexander
0

Для чистоты подъездов))

Ответить

Олег Волков

25

Тут у большинства хронический недоеб, судя по реакции?

1. Идентификация уже существует;
2. Технически упрощают все процедуру, сокращают «бумажную волокиту»;

Что вас бомбит-то? Ладно бы еще шутки остроумные были, а то как обычно «железный занавес», «как мне какать теперь»...

Ответить

Перси Джексон

Олег
5

Как это поможет борьбе с мошенниками? Ну ее создадут сайт в .ру домене, сделают в .ком, и в чем смысл?

Ответить

Олег Волков

Перси
15

Еще раз:

Эта процедура (идентификации) уже работает. Давно. Работает.

НО сейчас идут запросы анкетами и прочим, а планируется перейти на авторизацию через гос. услуги. УПРОСТИТЬ.

То есть нового контроля НЕ создают, а УПРОЩАЮТ документооборот по действующему.

p.s. с мошенниками это поможет отчасти, например, запустят агиткомпанию «доверяй только сайтам в зоне .ру», НО опять таки - это побочка упрощения документооборота.

Ответить

Стартапер-пессимист

Олег
6

Не упрощает. Сейчас для регистрации нужно лишь заполнить данные. Без учётной записи на госуслугах и её подтверждения.

Ответить

Иван Иванов

Стартапер-песси…
4

Меня reg.ru и nic.ru просили паспорт подтвердить.

При перепродаже домена через биржу вообще нужно лично являться в офис и дополнительное соглашение подписывать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Иван
1

Даже не требовали документов ) Ни при регистрации, ни при переводе доменов )

Ответить

Иван Иванов

Sergei
0

Хорошо вам. :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Иван
0

Причём там актуален только email. 

Ответить

Иван Иванов

Sergei
0

Я начитался историй, как домены уводят и нельзя их вернуть, так как при регистрации указали фейковые данные, и ввожу только актуальные.

Ответить

Sergei Timofeyev

Иван
0

А это спасает? Как мы видим - нет. :)

Ответить

Иван Иванов

Sergei
0

Пропустил статью, видимо, где это не помогло. :(

Ответить

Светлана Завацкая

Олег
0

Тут нужно посмотреть как это упростит, может наоборот еще хуже будет. Время, всему время нужно дать.

Ответить

Денис Демидов

Олег
0

Могут пойти еще дальше, сильно усложнить жизнь сайтам не в ру зоне, которые хотят карты к оплате принимать.

Ответить

Денис Демидов

Олег
5

Я бы с удовольствием повесил себе на сайт что-то типа проверено госуслугами, множество людей, которые ссыт через интернет даже 200 руб. оплатить, им любая гарантия для успокоения сгодится.

Ответить

Комментарий удален

Юрий Белоножкин

Олег
1

Вот именно. Стоит почитать цикл статей рег ру, целый детектив, владелец передавал, не передавал, мошенничество не мошенничество, Санта Барабара целая была летом. С Госуслугами эта статья закончилась бы на первом выпуске, а может и не началась бы.

Ответить

Maxim Petrukhin

Юрий
3

Вы забыли про дружелюбное вступление. Типа "вы тут совсем тупые что ли, гондоны?" 

Ответить

Юрий Белоножкин

Maxim
3

Я работаю над собой 

Ответить

Aleksey Bobkov

Олег
3

а это и не шутки

Ответить

Sergei Toropov

Олег
3

У большинства лишь приобретенный скепсис по отношению к тому, что происходит в министерствах

Ответить

Aleksey

Олег
0

Зачем все делать через гос-во? Даже там, где оно нафиг не сдалось. 

Ответить

Fedor Novikov

Aleksey
0

почему-то пользователи, обманутые в интернете обращаются именно к государству, так что...

Ответить

Вячеслав Андреев

Олег
0

В целом как какать я обучен, но как вы угадали про недоеб? И самое главное - как он связан с администрированием сайтов? Раскройте уже интригу!

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
–1

Вы уверены? У меня нет госуслуг. Ни один российский регистратор у меня не затребовал скана паспорта (я бы и не предоставил, только лично). Всем достаточно лишь его номера. 

Ответить

Павел Гросс-Днепров

16

Денис Ротанов - представитель американского регистратора, который находится на самом последнем месте среди регистраторов в России обслуживающие домены. Тот еще эксперт.

А теперь по теме.

Сейчас в России можно получить данные владельца домена за сутки, если этот запрос делают правоохранительные органы. В принципе сама идея интересная, так как зачастую мошенники эти регистрируют домены на левые данные. Регистратор обязан в какой-то период времени запросить верифицирование паспортных данных указанные в анкете. Владелец должен загрузить копию паспорта. Если администратор не предоставляет в течение 2х недель с момента запроса, то регистратор разделегирует домен(ы). Задается вопрос, а как же быть, если мошенники регистрируют домены у западных регистраторов с не российскими зонами ru/рф/su?  Этих зон сейчас больше 3000, если не больше)

Ответить

Arthur Niazyan

Павел
45

Да никак это не усложнит жизнь мошенникам. Как всегда пострадают добросовестные владельцы. Не первый день живём.

Ответить

Aleksey Bobkov

Arthur
5

удобно

Ответить

Leha Shum

Arthur
0

почему они пострадают?

Ответить

Уоррен Баффет

Leha
2

Финальный текст закона будет такой, чтобы пострадали. Очевидно же.

Ответить

Denis Denis

Leha
0

Ну, вот есть такой ресурс - ГАС Правосудие. Как-то я туда зашел через госуслуги и хотел подать ходатайство, но забегался и перенес на следующий день. Следующие несколько дней я заходил туда через госуслуги и получал ошибку 403, не мог понять почему так.
Оказалось, что надо зайти с инкогнито или вычистить кэш, вот так кривожопо сделана одна из главных государственных АСок, то что это не единичный случай - нашел в чатике юристов.

Вот так и тут, сделают форму валидации каких-либо данных, а потом закэшируется там какое-то говно и до свидания, ты просрал сроки валидации домена)

Ответить

Sergei Timofeyev

Павел
1

А в других странах как?
Вот у меня никто никогда не запрашивал эти данные. Они никому не нужны.

Ответить

Лучезарный Смех

Sergei
1

Как решишь перенести домен или увеличить лимиты в пэйпэл, так и запросят

Ответить

Sergei Timofeyev

Лучезарный
0

В том году переносил. Никто ничего не запросил.
Палка у меня вообще забавная - регил ещё до того, как они у нас открылись. Соответственно, моих реальных данных там нет. Сейчас, насколько знаю, там нужно не только фотографию паспорта прислать, но и все анализы для более точной вашей идентификации.

Ответить

Лучезарный Смех

Sergei
0

Уводил свой “.com” от нашего к забугорному регистратору, пришлось прислать паспорт.
 
Да, в связи с новым законом в рф, пэйпэл теперь требует фото паспорта.

Ответить

Sergei Timofeyev

Лучезар…
0

Продолжаю пользоваться без паспорта :) А вот друзья встряли с этим. Им пришлось пользоваться моим PayPal, чтобы оплачивать телефоны зарубежом.

Ответить

Лучезарный Смех

Sergei
0

Это на оплату не надо, начнёшь принимать валюту, так и спросят

Ответить

Sergei Timofeyev

Лучезар…
0

В РФ и на оплату тоже. 161-ФЗ не дремлет.

Ответить

Александр Антипов

Sergei
1

Или их автоматом считывают через определенные сервисы, есть много способов получить ваши данные. Тем более на зарубежных сайтах.

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Хм... а я давал согласие? По-моему, нет. )

Ответить

Fedor Novikov

Sergei
0

а вы все лицензионные соглашения распечатываете и читаете?

Ответить

Sergei Timofeyev

Fedor
0

Всё, что касается моих данных - да

Ответить

Denis Viklov

Павел
0

И как же их верефицируют эти паспортные данные? 

Ответить

Павел Гросс-Днепров

Denis
0

Загружают в аккаунт и сравнивают по данным, которым указал администратор.

Ответить

Denis Viklov

Павел
2

А ну тогда все норм, гарантия соточка.

Ответить

Sergei Timofeyev

Павел
0

Есть ещё API проверки валидности документа.

Ответить

Алексис Второй

Павел
0

А почему силовики делают запросы о личности к регистратором, а не к Ростелекому, который является держателем реестров зон RU и РФ? Или в реестре нет информации о паспортных данных владельца домена, а только ФИО и контакты?

Ответить

Dmitry Voloshin

22

Вот через госуслуги бы решили вопрос с паразитами-нотариусами, у которых надо стоять в очереди, унижаться перед ними за деньги, из-за санной подписи, что ты это ты.

Ответить

Arthur Niazyan

Dmitry
8

Ага. Попросят явиться в МоиДокументы с заверенной у нотариуса бумажкой.

Ответить

Стартапер-пессимист

12

Сейчас по паспорту регистрируют симки. Помогло ли это для борьбы с мошенниками? Нет.

Ответить

Sergey Pozhilov

11

Славно что на .ru и .рф свет клином не сошелся... пока.

Ответить

Denis Viklov

Sergey
0

Помоему это еще лет пять назад шел разговор чтобы создать единный реестр всех владельцев сайтов в русегменте и на его основе сделать чебурашку, типо интернет по вайт листам, ну скоро я думаю, железный занавес сам собой не завесится 

Ответить

Aleksey Bobkov

Denis
3

так и будет, вайт лист это конечная цель последовательной стратегии окукливания рунета

Ответить

Aleksey Bobkov

8

кому блять предложило

Ответить

Arthur Niazyan

Aleksey
12

нам, висишникам, предложило поныть с утра понедельника :)

Ответить

Aleksey Bobkov

Arthur
3

этой ночью, с пятницы на понедельник

Ответить

Дмитрий Тенетович

5

Администраторов сайтов или все-таки администраторов доменов?

Ответить

Дмитрий Гладышев

Дмитрий
8

Скоро и до администраторов сайтов наверное доберутся) Захотел попасть в админку своего сайта - сначала пройди авторизацию в Госуслугах.

Ответить

Ilya Sorokin

Дмитрий
0

А скоро и до посетителей... захотел виси почитать? Авторизуйся! 

Ответить

Sergei Timofeyev

Ilya
0

Это один из путей монетизации. За комментарий заплати рубль. Неограниченное число комментариев - 1000 рублей в месяц.

Ответить

Ilya Sorokin

Sergei
0

А статьи отправлять через ПР? 😁

Ответить

Sergei Timofeyev

Ilya
0

Через товарища майора

Ответить

Дмитрий Гладышев

Ilya
0

И обязательно с ЭЦП.

Ответить

Дмитрий Гладышев

Sergei
0

Кажется я такое где-то видел) Комментарии читать - плати. Хочешь написать - плати ещё больше. Не у мэйл-ру ли...

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Мейл, Коммерсант.

Ответить

Vantuziq

7

Замечательно. Ведь госуслуги славится своей гиперзащищенностью и у него нет ни дыр в безопасности, ни утечек. Ага. А еще на специализированный телеграм-каналах совсем не продают аккаунты госуслуг оптом

Ответить

Юрий Белоножкин

Vantuziq
1

Бомжей пока много.

Ответить

Лучезарный Смех

Юрий
0

А будет ещё больше, народ нищает

Ответить

Roy Zergoff

Vantuziq
0

А была информация про утечки и взломы?

Ответить

Roy Zergoff

5

А сейчас иностранцам эти домены недоступны для регистрации? Если сейчас доступны, то получается будут недоступны если будет обязательно через госуслуги регистрироваться?

Ответить

Denis Viklov

Roy
2

А они им нужны?

Ответить

Олег BD

5

Это как с тонировкой... "Почему нельзя?" - "боремся с терроризмом!" - "помогает?" - "нет. Но это не важно."

Ответить

Илья Прокопенко

3

Даааа, для борьбы с мошенниками.
Вовсе не для того чтобы усиливать цензуру и размахивать репрессионным банхаммером.

Ответить

Arthur Niazyan

3

Ясное дело, что это первый заброс к учёту всего ecommerce. Ведь это и есть главные мошенники и воришки.

Ответить

Aleksey Bobkov

Arthur
2

у акита все схвачено

Ответить

Anderson Silva

2

Чёрт, надо отказываться от .RU

Ответить

Leha Shum

Anderson
5

начните с vc

Ответить

Sasha Geo

2

Будто ино регистраторов нет.

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Виктор Петров

2

было время, я некоторые свои сайты на кота регал

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Онлайн-Аптека

1

Reg.ru и другие ру регистраторы недосчитаются клиентов ))) Надо издать еще следом закон который запрещает гражданам РФ регистрировать домены у зарубежных регистраторов.

Ответить

Nikolay Kapustin

Онлайн-Аптека
–1

Вы охуели им подсказывать так?

Ответить

Никита Хисматов

1

Ну так-то не очень хорошо всю доменную инфраструктуру (пусть даже в двух обсуждаемых зонах) завязывать на деятельность одного сайта.

Ответить

Дмитрий Гладышев

Никита
0

А что поменяется? Я так понял это только на этапе регистрации будет действовать.

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Хорошая идея выставить личные данные владельцев доменов голой жопой в большой и страшный интернет и заставить заплатить за сокрытие персональных данных. Нет, а чего услуга как никак. Негодяи. Мало того что сами по себе домены это воздух так теперь еще и Whois стал платным.

Ответить

Дмитрий Гладышев

Vitold
0

Кажется вы путаете домены с платными SSL-сертификатами. Вот там как раз плата за воздух. А домены не могут быть бесплатными. Иначе это приведёт к тому, что доменов вообще не останется.

Ответить

Maxim Petrukhin

0

Ждём флюорографию и мазок из уретры

Ответить

евгений аношин

0

Отличная идея. А то как сложно штрафовать алминистраторов сайта за размещение и соответственно распространение информации. А тут прямая автоматизация - сразу раз и на госуслугах квитанция по 13.15  КоАП...
"Сарказм"

Ответить

Nikolay Kapustin

евгений
0

Не сарказм а технический премьер и повышенный доход в казну. 

Ответить

Anastasia Galkina

0

Ой, ну можно подумать для борьбы с мошенниками они будут это использовать. Насмешили.

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