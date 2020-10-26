Минцифры предложило идентифицировать администраторов доменов через «Госуслуги» для борьбы с мошенниками

Регистраторы доменов не будут запрашивать данные у каждого клиента, а получат их напрямую из системы.

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Минцифры предложило идентифицировать администраторов доменов .ru и .рф через «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы. Это упростит работу правоохранительных органов, в том числе по борьбе с мошенниками, считают в ведомстве.

Министерство предложила вынести идею на обсуждение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. В письме предлагается подключить администраторов к Единой системе идентификации и аутентификации. Так регистраторы доменов не будут запрашивать данные у каждого клиента, а получат их напрямую из системы.

Гендиректор «101домен» Денис Ротанов согласен с тем, что обязательная регистрация через «Госуслуги» поможет бороться с мошенничеством. Правоохранители смогут получать данные об администраторах в два клика, а не в течение 30 дней по запросу, рассказал изданию технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.