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Евгения Евсеева
Право

ЕС ввёл санкции против Utair и застройщика ПИК

Всего под ограничениями 54 физлица и 30 юрлиц.

Обновлено в 17:44 мск. В ПИК заявили, что санкции не окажут влияния на работу группы. Компания «давно сосредоточила весь бизнес, включая собственные производственные мощности, в России».

  • Большую часть списка составляют российские военные и предприятия военно-промышленного комплекса.
  • Среди физлиц в списке числятся, например, гендиректор «Автодора» Вячеслав Петушенко, певица Лариса Долина, глава Мордовии Артём Здунов, гендиректор «Газстройпром» Николай Ткаченко, гендиректор «Газпром флот» Юрий Шамалов.
  • Среди компаний — застройщик ПИК, авиакомпания Utair, Тульский машиностроительный завод, радиозавод «Сигнал», Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, а также производитель робототехники «Гумич».
ЕС ввёл санкции против Utair и застройщика ПИК

#новости

99
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75 комментариев
Владимир Егоров

Ничего страшного. Главное почаще напоминать, что санкции только на пользу. Благодаря им мы не 1000, а 2000 самолётов сделаем к 2030 году!

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2
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Tok Allen

В этом есть доля правды, только пока на местах те кто разрушал промышленность за откаты, навряд ли выйдет.

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Илья

Ну всё, теперь из-за санкций у ПИК квартиры опять подорожают 😁

13
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Куртуазный маньерист

европейцы и американцы не смогут покупать квартиры в ПИКе! Может и цена пойдёт вниз

16
3
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dru dru

Сегодня лучше на улице жить чем в квартире. Мир увидишь.

1
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Vlad

Они и без санкций подорожают

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Коля Базин

А может они наконец просто перестанут их строить, а?

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