ЕС ввёл санкции против Utair и застройщика ПИК

Всего под ограничениями 54 физлица и 30 юрлиц.Обновлено в 17:44 мск. В ПИК заявили, что санкции не окажут влияния на работу группы. Компания «давно сосредоточила весь бизнес, включая собственные производственные мощности, в России».Большую часть списка составляют российские военные и предприятия военно-промышленного комплекса.Среди физлиц в списке числятся, например, гендиректор «Автодора» Вячеслав Петушенко, певица Лариса Долина, глава Мордовии Артём Здунов, гендиректор «Газстройпром» Николай Ткаченко, гендиректор «Газпром флот» Юрий Шамалов.Среди компаний — застройщик ПИК, авиакомпания Utair, Тульский машиностроительный завод, радиозавод «Сигнал», Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, а также производитель робототехники «Гумич».#новости
Ничего страшного. Главное почаще напоминать, что санкции только на пользу. Благодаря им мы не 1000, а 2000 самолётов сделаем к 2030 году!
В этом есть доля правды, только пока на местах те кто разрушал промышленность за откаты, навряд ли выйдет.
Ну всё, теперь из-за санкций у ПИК квартиры опять подорожают 😁
европейцы и американцы не смогут покупать квартиры в ПИКе! Может и цена пойдёт вниз
Сегодня лучше на улице жить чем в квартире. Мир увидишь.
Они и без санкций подорожают
А может они наконец просто перестанут их строить, а?