Qualcomm выиграл в споре с Arm — тот утверждал, что разработчик чипов нарушил лицензионное соглашение

Из-за покупки в 2021 году стартапа Nuvia. Суд присяжных, рассматривающий иск Arm к Qualcomm, вынес второй компании оправдательный приговор, пишет Bloomberg.Конфликт между компаниями связан с покупкой Qualcomm в 2021 году стартапа Nuvia, который тоже выпускал процессоры на архитектуре Arm. Лицензию на это у него отозвали в 2023 году.Arm утверждал, что после сделки стороны должны были пересмотреть контракт между Nuvia и Arm, но этого не случилось. Поэтому Qualcomm нельзя было якобы использовать наработки Nuvia. Те создали технологию Oryon, которая лежит в современных процессорах Qualcomm, например, представленном в октябре 2024 года Snapdragon 8 Elite.Поэтому Arm в 2022 году подал иск к Qualcomm о нарушении условий лицензионного соглашения. В октябре 2024 года он также пригрозил отозвать разрешение на производство процессоров на его архитектуре — и дал Qualcomm 60 дней на «исправление нарушения». Теперь присяжные постановили, что Qualcomm ничего не нарушал.Нарушил ли условия сам Nuvia — присяжные не определились. Этот вопрос могут рассмотреть на другом судебном заседании.Источник: Bloomberg#новости #arm #qualcomm
когда падают доходы от основного бизнеса, можно попробовать заработать на судах
арм буквально зарабатывает только на лицензировании архитектуры, лол
главное чтобы не получилось так что еще больше потеряешь)))
вряд ли у arm сейчас доходы падают, скорее наоборот.
так и сделали в принципе
Приплетаторы, похоже, отдыхают. Правильно, чего работать, за сб все равно не платят. Красота, ни одной шутки про Байкал