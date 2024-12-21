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Евгения Евсеева
Право

Qualcomm выиграл в споре с Arm — тот утверждал, что разработчик чипов нарушил лицензионное соглашение

Из-за покупки в 2021 году стартапа Nuvia.

  • Суд присяжных, рассматривающий иск Arm к Qualcomm, вынес второй компании оправдательный приговор, пишет Bloomberg.
  • Конфликт между компаниями связан с покупкой Qualcomm в 2021 году стартапа Nuvia, который тоже выпускал процессоры на архитектуре Arm. Лицензию на это у него отозвали в 2023 году.
  • Arm утверждал, что после сделки стороны должны были пересмотреть контракт между Nuvia и Arm, но этого не случилось. Поэтому Qualcomm нельзя было якобы использовать наработки Nuvia. Те создали технологию Oryon, которая лежит в современных процессорах Qualcomm, например, представленном в октябре 2024 года Snapdragon 8 Elite.
  • Поэтому Arm в 2022 году подал иск к Qualcomm о нарушении условий лицензионного соглашения. В октябре 2024 года он также пригрозил отозвать разрешение на производство процессоров на его архитектуре — и дал Qualcomm 60 дней на «исправление нарушения». Теперь присяжные постановили, что Qualcomm ничего не нарушал.
  • Нарушил ли условия сам Nuvia — присяжные не определились. Этот вопрос могут рассмотреть на другом судебном заседании.
Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg

#новости #arm #qualcomm

44
16 комментариев
under construction

когда падают доходы от основного бизнеса, можно попробовать заработать на судах

5
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Trsh

арм буквально зарабатывает только на лицензировании архитектуры, лол

4
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Levichev Andrey

главное чтобы не получилось так что еще больше потеряешь)))

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Бинарный Ёж

вряд ли у arm сейчас доходы падают, скорее наоборот.

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Ренат Ш

так и сделали в принципе

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Максим Исаев

Приплетаторы, похоже, отдыхают. Правильно, чего работать, за сб все равно не платят. Красота, ни одной шутки про Байкал

2
1
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