В Госдуму внесли законопроект об увеличении лимитов выплат по ОСАГО на 30%

С 400 тысяч до 520 тысяч рублей за ущерб имуществу и с 500 тысяч до 650 тысяч рублей за вред здоровью.Поправки к закону об ОСАГО внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов от ЛДПР. В пояснительной записке авторы отмечают, что максимальная сумма возмещения не менялась с 2014 года. При этом комплектующие для автомобилей «подорожали на 30-50%», поэтому выплат страховых компаний владельцам не хватает.Законопроект предполагает увеличение лимитов компенсаций за полученный при ДТП ущерб имуществу с 400 тысяч до 520 тысяч рублей, за вред здоровью с 500 тысяч до 650 тысяч рублей, а также за смерть родственника с 475 тысяч до 617 тысяч рублей.По данным ЦБ, которые приводит «Ъ», за девять месяцев 2024 года сборы страховщиков по ОСАГО выросли на 3,2% год к году, до 243 млрд рублей. Общий объём выплат за этот же период вырос на 21,5%, до 147,3 млрд рублей. Средняя сумма возмещения составляет около 105 тысяч рублей.В Российском союзе автостраховщиков призывают не спешить с увеличением лимитов: «Переходить к рассмотрению вопроса можно будет, когда стабилизируется инфляция, влияющая на стоимость запчастей». Кроме того, пересмотр лимитов приведёт к росту стоимости полисов, предупреждают в организации.Фото Global Look Press #новости #законопроекты
«Переходить к рассмотрению вопроса можно будет, когда стабилизируется инфляция, влияющая на стоимость запчастей»
То есть никогда. Кек.
Инфляция стабильно высока, что вам не нравится?
Когда то очень нескоро
после входа россии в состав китая - осталось недолго
да какие 520т.р. за ущерб. с ценами на запчасти нужен минимум 800 лимит. одна фара в современных авто от 100к
Раз от ЛДПР, вряд ли они это протащат. Тем более казне выгоды особо нет. Вот ежели отчисления повысить или налог с выплат отдавать, 50% хотя бы - это да, это красота.
Если поднимут выплаты, значит страховщики поднимут тариф, а там уже НДС и прочие налоги, одни выгоды казне...