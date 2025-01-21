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Евгения Евсеева
Право

Правительство разработало процедуру конфискации иностранного имущества в России — СМИ

Как компенсацию — в обмен на передачу кому-либо замороженных российских активов.

  • В правительстве подготовили специальный порядок компенсации ущерба, причинённого России или её Центробанку (ЦБ) другими странами, выяснили «Ведомости» и «Известия».
  • Он позволит изымать активы «недружественных» стран и других лиц, причастных к заморозке золотовалютных резервов ЦБ за границей. Пока законопроект не одобрили, но он внесён на повестку правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
  • В мае 2024 года Владимир Путин уже подписал указ, который разрешает российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Инициатива направлена на исполнение этого документа.
  • Подавать иск нужно будет в Арбитражный суд Москвы, истцами смогут выступать Россия, ЦБ, федеральный орган исполнительной власти или Генпрокуратура. Ответчик — иностранное государство. Решения суда позволят передавать активы иностранцев в госсобственность и будут немедленными к исполнению.
  • Сейчас действуют другие ограничения: имущество иностранцев блокируют на счетах типа «С» либо передают во временное управление Росимущества.
Правительство разработало процедуру конфискации иностранного имущества в России — СМИ

#новости

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35 комментариев
Макгаффин

мда, жэсть. конфискуют особняк Байдена в Анапе

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Вадим Д.

В пользу Большого Мазутного Пятна.

3
1
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Евгений Куртуков

Отрицательное повышение инвестиционного климата. Ждём инвесторов с таких развитых рынков, как Куба, Иран, Венесуэлла и КНДР, которые спасут дедушку суеверной демократии

12
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Макгаффин

Эритрею еще забыли

4
1
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IGNOR DIZLAYKOV

Афганистан еще

инвесторы едут)

3
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Slava Krickii

Нее, пираты , картели, цыгане, три топора и т.д. На какое предложение, такие и инвесторы )

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Представляю лицо Макрона, Трампа, Шольца когда они узнают что их однушки под Саратовом больше нет

13
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