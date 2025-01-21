Правительство разработало процедуру конфискации иностранного имущества в России — СМИ

Как компенсацию — в обмен на передачу кому-либо замороженных российских активов. В правительстве подготовили специальный порядок компенсации ущерба, причинённого России или её Центробанку (ЦБ) другими странами, выяснили «Ведомости» и «Известия».Он позволит изымать активы «недружественных» стран и других лиц, причастных к заморозке золотовалютных резервов ЦБ за границей. Пока законопроект не одобрили, но он внесён на повестку правительственной комиссии по законопроектной деятельности.В мае 2024 года Владимир Путин уже подписал указ, который разрешает российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Инициатива направлена на исполнение этого документа.Подавать иск нужно будет в Арбитражный суд Москвы, истцами смогут выступать Россия, ЦБ, федеральный орган исполнительной власти или Генпрокуратура. Ответчик — иностранное государство. Решения суда позволят передавать активы иностранцев в госсобственность и будут немедленными к исполнению.Сейчас действуют другие ограничения: имущество иностранцев блокируют на счетах типа «С» либо передают во временное управление Росимущества.#новости
мда, жэсть. конфискуют особняк Байдена в Анапе
В пользу Большого Мазутного Пятна.
Отрицательное повышение инвестиционного климата. Ждём инвесторов с таких развитых рынков, как Куба, Иран, Венесуэлла и КНДР, которые спасут дедушку суеверной демократии
Эритрею еще забыли
Афганистан еще
инвесторы едут)
Нее, пираты , картели, цыгане, три топора и т.д. На какое предложение, такие и инвесторы )
Представляю лицо Макрона, Трампа, Шольца когда они узнают что их однушки под Саратовом больше нет