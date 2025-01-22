Дональд Трамп помиловал создателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта

В 2015 году его приговорили к пожизненному заключению за управление площадкой по продаже наркотиков, оружия и документов. О помиловании президент США сообщил в своей соцсети Truth Social. Как пишет NYT, Трамп выполнил предвыборное обещание, которое неоднократно давал в ходе кампании, «чтобы получить поддержку криптоиндустрии и либертарианцев».Росс Ульбрихт запустил Silk Road в 2011 году. Сайт был доступен в сети Tor, а расчёты проходили в биткоинах. На площадке продавались наркотики, краденные данные кредитных карт, фальшивые документы, оружие, а также другие запрещённые товары и услуги.За три года работы на Silk Road совершили около 1,5 млн сделок, а общий оборот площадки, по данным американских властей, составил $200 млн.Осенью 2013 года Ульбрихта арестовали в Сан-Франциско. В 2015-м суд приговорил его к пожизненному заключению за наркоторговлю, отмывание денег и другие преступления.Несмотря на тяжесть обвинений, криптоэнтузиасты и другие сторонники Ульбрихта называли приговор чрезмерным. В 2017-м федеральный апелляционный суд оставил решение в силе, отметив, что «возможно, не вынес бы такой же приговор в первой инстанции».После завершения выборов президента США Ульбрихт поблагодарил всех, кто голосовал за Трампа, и выразил надежду, что обещание о помиловании будет выполнено.Росс Ульбрихт. Источник фото: Reuters #новости #трамп
Этого деда тоже что-то не туда понесло, от барыг до Гренландии. Старость и мания величия работает одинаково у всех.
Сейчас скажет, что Россия это 52 штат америки будет, а Путина губернатором назначит! Вот это гойда будет!
Вот интересно, что лучше, быть президентом дедом с манией величия или рандомным комментатором на Vc.
Там Маск рядом вообще сказал что он за ультраправых в Германии
Все, ищи себя на сайте прошм.. точнее в твиторе маска с комментарием, что ты хуй
Трамп выкупил 50% проекта Silk Road?
50% плюс 1 акцию