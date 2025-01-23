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Таня Боброва
Право

Суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бывших собственников «Макфы» более 19,7 млрд рублей

Слушания проходили в закрытом режиме.

  • Центральный райсуд Челябинска 23 января 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшим владельцам производителя макарон «Макфа» и аффилированным с ними лицам. Об этом «Интерфаксу» рассказали адвокаты, которые представляют интересы ответчиков.
  • Суд решил «взыскать солидарно с 14 ответчиков 19,74 млрд рублей и 100% долей Мишкинского комбината в пользу России» и также солидарно со всех — госпошлину в размере 900 тысяч рублей. Ответчики планируют обжаловать решение.
  • В ноябре 2024 года Генпрокуратура подала иск к бывшим владельцам «Макфы» о взыскании 18,17 млрд рублей и доли в уставном капитале «Мишкинский продукт».
  • Адвокат Игорь Трунов рассказывал, что ведомство настаивает в том числе на взыскании дивидендов, распределённой прибыли и займов за 2002-2024 годы, как имущества, полученного «коррупционным путём». В декабре сумму иска увеличили до 19,7 млрд рублей.
  • Ответчики предлагали мировое соглашение. Как пишет «Ъ», они хотели заплатить 20 млрд рублей, и при положительном решении у экс-собственников не стали бы забирать ничего сверх арестованного на счетах.
  • Перед судебным заседанием 22 января 2025 года ответчики перевели первые 5 млн рублей в счёт мирового соглашения, уточняет газета. По словам Трунова, Генпрокуратура в итоге не согласилась с такими условиями — деньги направят для погашения основной суммы взыскания.
  • Кроме того, весной 2024 года суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества «Макфы» из-за «коррупционного происхождения» бизнеса — бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти. В июле, как писало «Интерфакс», почти все активы «Макфы» перешли под управление структуры РСХБ.

#новости #макфа

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14 комментариев
Вадим Д.

Мощно! Справедливо, честно, гуманно.
Частную собственность скоро уже ликвидируют? Это нескрепная западная ценность.

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Сергей Коновалов

бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах власти

1
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Евгений Бахарев

Вот оно светлое будущее, вот они традиционные ценности и вставания с колен. Что не день, то отжали, увеличили, наложили, арестовали, национализировали.

Гордость за страну берет! У нас свой путь, ни на что не похожий 🫠

1
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dispendvich

похожий на говно тащемта

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Casey Dat

А у него был выбор 🤣

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Malev

Теперь и на макарошки не хватит.

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Юрий Б.

А что они сделали? Лапшу на уши навешали?))

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