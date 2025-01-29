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Евгения Евсеева
Право

Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово и его владельцам

Причина иска не раскрывается.

Обновлено в 11:50 мск. В аэропорту Домодедово заявили РБК, что сформируют позицию после того, как в компании ознакомятся с исковым заявлением.

  • Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», «Аламо (трасти) си вай лимитед», «Фонд Атлант Фаундейшн» и другим структурам, а также к Валерию Когану, который возглавляет набсовет аэропорта Домодедово, пишет «Интерфакс». Всего среди ответчиков больше 30 компаний.
  • Также Генпрокуратура подала заявление об обеспечительных мерах. Материалы, поясняющие суть исковых претензий, пока не опубликованы.
  • По данным «Коммерсанта», подаче иска предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. По её результатам один из заместителей генпрокурора направил обращение в суд. Содержание документа пока не раскрывается.
  • Издание также пишет, что Домодедово результаты проверки не знает. Но исходя практики подобных дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству, говорит источник «Коммерсанта».
Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock

#новости #домодедово

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96 комментариев
Слегка Придурковатый

«Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», «Аламо (трасти) си вай лимитед», «Фонд Атлант Фаундейшн»

Лец ми спик фром май харт ин инглиш.

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5
1
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Andrew Vasilyev

Ноу вэй, спик лайк ёр предки дид!

8
1
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Посланник Обамы

Доля "Пулково" вообще принадлежит Катару, а 23% - немецкой компании Fraport. Как-то не очень скрепно.

1
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Тимур Чумаков

Вообще не скрепно!

1
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лука

мо дак? сам мо дак

1
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Sergei Borisov

Смотря сколько дитейлс

1
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Евгений В.

В фильме «Переводчик долбоеб»

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