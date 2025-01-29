Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово и его владельцам

Причина иска не раскрывается.Обновлено в 11:50 мск. В аэропорту Домодедово заявили РБК, что сформируют позицию после того, как в компании ознакомятся с исковым заявлением.Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», «Аламо (трасти) си вай лимитед», «Фонд Атлант Фаундейшн» и другим структурам, а также к Валерию Когану, который возглавляет набсовет аэропорта Домодедово, пишет «Интерфакс». Всего среди ответчиков больше 30 компаний.Также Генпрокуратура подала заявление об обеспечительных мерах. Материалы, поясняющие суть исковых претензий, пока не опубликованы.По данным «Коммерсанта», подаче иска предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. По её результатам один из заместителей генпрокурора направил обращение в суд. Содержание документа пока не раскрывается.Издание также пишет, что Домодедово результаты проверки не знает. Но исходя практики подобных дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству, говорит источник «Коммерсанта».Источник: Shutterstock#новости #домодедово
«Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», «Аламо (трасти) си вай лимитед», «Фонд Атлант Фаундейшн»
Лец ми спик фром май харт ин инглиш.
Ноу вэй, спик лайк ёр предки дид!
Доля "Пулково" вообще принадлежит Катару, а 23% - немецкой компании Fraport. Как-то не очень скрепно.
Вообще не скрепно!
мо дак? сам мо дак
Смотря сколько дитейлс
В фильме «Переводчик долбоеб»