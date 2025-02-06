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Евгения Евсеева
Право

В Совфеде предложили решения проблемы с пенсией самозанятых — в налоговой отметили, что проблемы не видят

Большинство до становления самозанятыми не работало и без того претендовало только на социальную пенсию, говорят в ФНС.

Что говорят в Совфеде

  • Председатель комитета Совфеда по экономической политике направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором предложил правительству несколько вариантов решения проблемы с будущими пенсиями самозанятых, пишут «Ведомости».
  • Первый вариант — закрепить в Налоговом кодексе (НК) механизм фиксированных страховых выплат для самозанятых по аналогии с индивидуальными предпринимателями (ИП). Для них совокупный годовой взнос на пенсионное и медицинское страхование составляет 53 658 рублей в 2025 году, 57 390 рублей в 2026-м и 61 154 рубля в 2027-м — при условии, что «доход» не больше 300 тысяч рублей в год. Если выше — нужно платить 1% от суммы превышения.
  • Второй вариант — изменить механизм распределения налога на профдоход (НПД). Сейчас 63% суммы от него поступает в бюджет региона, ещё 37% — в Фонд ОМС. В Совфеде предлагают пересмотреть эти пропорции и отправлять часть суммы налога на будущую пенсию.
  • Самозанятые при отсутствии обязанности отчислять средства на пенсию могут претендовать только на социальную — 8824 рубля с 2025 года. Из-за этого формируется «существенный сегмент граждан», которые «будут жить на минимальную пенсию» — что совпадает с жизнью за чертой бедности.

Есть ли проблема

  • Самозанятые могут присоединиться к программе пенсионного страхования, отмечали в Минтруде. Но из 12 млн самозанятых только 52 тысячи делают добровольные отчисления на пенсию, говорил сенатор от Омской области Иван Евстифеев.
  • По его мнению, это создаёт риски резкого роста нагрузки на пенсионную систему в будущем, особенно в условиях повышения среднего возраста населения.

Что думают в ФНС

  • В налоговой отмечают, что появление института самозанятости не изменило структуру пенсионных выплат. По словам начальника управления оперативного контроля ФНС Владимира Мальцева, значительная часть граждан с таким статусом (около 50%) ранее не состояла в трудовых отношениях, то есть по факту «перешла из теневого сектора экономики».
  • Это значит, что они и так претендовали бы на социальные выплаты от государства в пожилом возрасте как безработные.
  • Кроме того, в среднем около 40-45% от всех самозанятых совмещают такой статус с трудовыми отношениями, формируя тем самым свою страховую пенсию, говорит Мальцев.
  • ФНС также не видит подтверждения распространенному «тезису», что самозанятость провоцирует отток граждан из трудовых отношений. В 2022 году (это последние данные налоговой службы) 623 тысячи человек совершили такой переход, при этом «почти столько же» — 529 тысяч — ранее числились безработными и стали совмещать статус плательщиков НПД и традиционную занятость. Соотношение этих двух категорий самозанятых каждый год «примерно одинаковое».

#новости #налоги #самозанятые

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12 комментариев
Вадим Д.

Ну правильно, нет никакой проблемы с пенсией, если она отсутствует.
Да и в целом рассчитывать на пенсию, которой не хватит даже на еду, в России как-то совсем уж грустно.

Сенатор от Омской области усердно отрабатывает:
в условиях повышения среднего возраста населенияСмертность молодеет, население вымирает, при этом наращивая средний возраст?

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Проблемы не видят — просто пенсии не будет. И все

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E. K.

Нужно Диану Гурцкую поставить на пост руководителя налоговой и Росстата одновременно. "Я не вижу никаких проблем"

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Слегка Придурковатый

Отсутствие пенсии тоже своего рода пенсия.

3
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Ника

Сидит какая-нибудь девочка в декрете, по мере возможностей и свободного времени, от случая к случаю, вяжет игрушки на заказ, может, шьет, платит честно свой налог по самозанятости.
Давайте повесим сверху обязательные годовые взносы!
Чтобы они со своим маленьким делом не только заработали, но и в минус ушли, например

2
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xbevice

Проблема-то в том, то сколько бы ты не отчислял на пенсию, инфляция и кризисы сожрет всё.

2
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Станислав

Ну значит нужно инвестировать людям самим средства в свою личную пенсию. государство минималку даст. На макароны и дошик хватит.

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