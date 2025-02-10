«Создал преступную группу и координировал действия соучастников»: прокуратура утвердила обвинение для Аяза Шабутдинова

По мнению прокуратуры, он создал организованную преступную группу и координировал в ней действия соучастников. Также Шабутдинов писал тексты тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг «с целью создать ложное впечатление о правомерности деятельности и её гражданско-правовом характере».