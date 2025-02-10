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Евгения Евсеева
Право

«Создал преступную группу и координировал действия соучастников»: прокуратура утвердила обвинение для Аяза Шабутдинова

В уголовном деле 280 томов, их направят в суд.

  • Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении Аяза Шабутдинова.

  • По мнению прокуратуры, он создал организованную преступную группу и координировал в ней действия соучастников. Также Шабутдинов писал тексты тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг «с целью создать ложное впечатление о правомерности деятельности и её гражданско-правовом характере».

Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.

Telegram-канал пресс-службы прокуратуры Москвы

  • В общей сложности от действий «организованной группы» пострадали 113 человек, которые платили за курсы от 60 тысяч до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.

  • После вручения Шабутдинову обвинительного заключения более 280 томов уголовного дела направят в суд для рассмотрения по существу.

Источник фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Источник фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
  • Основателя «Like Центра» Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится».
  • В декабре московская прокуратура арестовала 28 счетов по делу — самого Шабутдинова и его возможного соучастника, Василия Алексеева (объявлен в розыск и заочно арестован). В апреле 2024 года суд наложил арест ещё на часть активов бизнесмена.
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест инфоблогера — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений». Защита говорила: «авторитетные исследователи» провели экспертизу курсов и установили, что те «соответствовали стандартам дополнительного образования и имели высокую образовательную ценность».
  • Сам Шабутдинов назвал дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям», а позже объявил о запуске нового инфокурса прямиком из СИЗО — «без work hard» и «ущерба для себя и мира».

#новости #аязшабудтинов

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114 комментария
Ivan Xilytich

Оковы иллюзорны, он их легко сбросит, когда сильно этого захочет. Главное поверить в себя.

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Олег Северский

"Настоящий мудрец свободен и в тюрьме"

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Antny Slmv

Ой бля, как мы рады - как мы рады, что у кого-то проблемы, особенно, когда этот кто-то добился в сотни раз больше меня, бездаря с vc! И oсобенно греет мысль о моей проницательности: «а я же говорил, что он мошенник!»

1
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E. K.

Марафон свободы имени Шабутдинова:)

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Улыбка удмуртского авгура

Оковы иллюзрные надели на него иллюминаты, которы смотрят на землю сквозь иллюминатор своих рептилойдных зрачков. Не всех ящуров русы перебили.

1
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Иванов Иван

Я уверен он на суде от всего отобьётся и ещё судью и прокурора завербует. Пока просто пишет курс "Из зоны на Волю с триумфом и почётом".

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Astas Jr

Какой-то сюр, при том что я ни разу не адепт аяза. По такой схеме каждый первый универ необходимо признать преступной группой, от каждой из которых ежегодно страдают сотни человек, которые закончили платку, никуда по специальности не устроились и бомбят в чатах о бесполезности полученного образования.

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