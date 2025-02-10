«Создал преступную группу и координировал действия соучастников»: прокуратура утвердила обвинение для Аяза Шабутдинова

Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
Оковы иллюзорны, он их легко сбросит, когда сильно этого захочет. Главное поверить в себя.
"Настоящий мудрец свободен и в тюрьме"
Ой бля, как мы рады - как мы рады, что у кого-то проблемы, особенно, когда этот кто-то добился в сотни раз больше меня, бездаря с vc! И oсобенно греет мысль о моей проницательности: «а я же говорил, что он мошенник!»
Марафон свободы имени Шабутдинова:)
Оковы иллюзрные надели на него иллюминаты, которы смотрят на землю сквозь иллюминатор своих рептилойдных зрачков. Не всех ящуров русы перебили.
Я уверен он на суде от всего отобьётся и ещё судью и прокурора завербует. Пока просто пишет курс "Из зоны на Волю с триумфом и почётом".
Какой-то сюр, при том что я ни разу не адепт аяза. По такой схеме каждый первый универ необходимо признать преступной группой, от каждой из которых ежегодно страдают сотни человек, которые закончили платку, никуда по специальности не устроились и бомбят в чатах о бесполезности полученного образования.