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Евгения Евсеева
Право

«Последнее слово в суде, но не в битве за правду»: основатель ChronoPay зачитал в суде последнее слово, написанное нейросетью

Павла Врублевского обвиняют в мошенничестве: с сообщниками он выманивал деньги через лотереи, где нужно заплатить за выигрыш, утверждает следствие.

  • Текст в стихотворной форме подготовил ChatGPT, с этим помогли адвокаты, так как сам Врублевский находится в СИЗО, пишут РБК и ТАСС.

Ваша честь, моё слово — последнее здесь,

Но не последнее в битве за правду и справедливость.

На моей стороне аргументы и факты, которых не счесть.

А оружие истины — рифма, сопровождает её современная, но изысканная нынче учтивость.

цитата по ТАСС
  • Врублевский заявил, что процесс построен на лжи, а в самом деле отсутствуют доказательства. В его деле, по словам предпринимателя, «лишь пустота, подлоги, нападки».

Никто из вас, хоть ложью вооружён,

Не сможет сломить меня, ни страхом, ни временем.

цитата по РБК
Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • Уголовное дело против Врублевского возбудили в марте 2022 года, тогда же его арестовали. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а затем — добавили обвинение в легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей.
  • По версии следствия, Врублевский с сообщниками обещали вознаграждение за участие в опросах или рыночные прогнозы, но крали средства под предлогом оплаты регистрации или комиссии. Обвинение запросило для предпринимателя 12 лет колонии. Для трёх других фигурантов — Алексея Беляева, Анны Акимовой, Матвея Ведяшкина — от семи до десяти лет заключения.

#новости #chronopay

4
2
15 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

"А оружие истины — рифма, сопровождает её современная, но изысканная нынче учтивость."
_
Судья:

7
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Yulay Mambetov

Как раз перечитываю Дон Кихота, стихи оттуда напоминает

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Vitaly Tolstykh

Использовал бы DeepSeek, получил бы меньше

3
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Станислав Пржембольский

Пашка ещё с Фета по кривой ходит :-)

2
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ImPReZ

Паша не меняется. Как был клоуном, так и помрёт.

1
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Костя Иночкин

Хайпанул на последок?

1
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Никита Афанасьев

Хаха, ИИ не помог избежать наказания😂

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