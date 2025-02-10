«Последнее слово в суде, но не в битве за правду»: основатель ChronoPay зачитал в суде последнее слово, написанное нейросетью

Павла Врублевского обвиняют в мошенничестве: с сообщниками он выманивал деньги через лотереи, где нужно заплатить за выигрыш, утверждает следствие.Текст в стихотворной форме подготовил ChatGPT, с этим помогли адвокаты, так как сам Врублевский находится в СИЗО, пишут РБК и ТАСС.Ваша честь, моё слово — последнее здесь, Но не последнее в битве за правду и справедливость. На моей стороне аргументы и факты, которых не счесть. А оружие истины — рифма, сопровождает её современная, но изысканная нынче учтивость.цитата по ТАССВрублевский заявил, что процесс построен на лжи, а в самом деле отсутствуют доказательства. В его деле, по словам предпринимателя, «лишь пустота, подлоги, нападки».Никто из вас, хоть ложью вооружён,Не сможет сломить меня, ни страхом, ни временем.цитата по РБКИсточник: «РИА Новости»Уголовное дело против Врублевского возбудили в марте 2022 года, тогда же его арестовали. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а затем — добавили обвинение в легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей.По версии следствия, Врублевский с сообщниками обещали вознаграждение за участие в опросах или рыночные прогнозы, но крали средства под предлогом оплаты регистрации или комиссии. Обвинение запросило для предпринимателя 12 лет колонии. Для трёх других фигурантов — Алексея Беляева, Анны Акимовой, Матвея Ведяшкина — от семи до десяти лет заключения.#новости #chronopay
"А оружие истины — рифма, сопровождает её современная, но изысканная нынче учтивость."
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Судья:
Как раз перечитываю Дон Кихота, стихи оттуда напоминает
Использовал бы DeepSeek, получил бы меньше
Пашка ещё с Фета по кривой ходит :-)
Паша не меняется. Как был клоуном, так и помрёт.
Хайпанул на последок?
Хаха, ИИ не помог избежать наказания😂