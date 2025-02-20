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Артур Томилко
Право

Глава Минцифры анонсировал обязательную маркировку звонков от компаний с лета 2025 года

Абоненты также смогут установить запрет на получение рекламных звонков.

  • О планах начать маркировку всех исходящих звонков от организаций рассказал в ходе форума «Кибербезопасность в финансах» министр цифрового развития Максут Шадаев, передают «Ведомости».
  • По его словам, это одна из 30 мер, предусмотренных законопроектом по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, который внесли в Госдуму 16 февраля 2025 года. Информации о документе в базе нижней палаты парламента нет.
  • Представитель Минцифры пояснил газете, что маркировка будет представлять собой уведомление о типе организации — «например, банк, полезные услуги и другое». Звонков физлиц маркировка не коснётся, отметил он.
  • Компании, которые звонят гражданам, будут обязаны сообщить своему оператору сведения о себе. Эти данные автоматически передадут другим операторам, а на телефоне пользователя появится информация об источнике звонка.
  • Если компания не предоставит нужные сведения, её звонки будут блокироваться, добавил представитель министерства.
  • Кроме того, у абонентов появится возможность установить через своего оператора запрет на получение любых рекламных звонков от юрлиц. Однако ответственность операторов за пропуск спама пока не предусмотрена.
  • Сервисы, которые позволяют определить источник звонка, уже предлагают пользователям мобильные операторы и некоторые ИТ-компании. Минцифры предлагает сделать услугу доступной по умолчанию.
Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 
  • Идею блокировки массовых автообзовонов и детализации сведений о входящих звонках компаний Минцифры обсуждает с конца 2022 года.
  • В апреле 2024-го Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за спам-звонки. Для физлиц — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей.

#новости #минцифры #операторы #спамзвонки

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