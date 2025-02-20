Глава Минцифры анонсировал обязательную маркировку звонков от компаний с лета 2025 года

Абоненты также смогут установить запрет на получение рекламных звонков. О планах начать маркировку всех исходящих звонков от организаций рассказал в ходе форума «Кибербезопасность в финансах» министр цифрового развития Максут Шадаев, передают «Ведомости».По его словам, это одна из 30 мер, предусмотренных законопроектом по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, который внесли в Госдуму 16 февраля 2025 года. Информации о документе в базе нижней палаты парламента нет. Представитель Минцифры пояснил газете, что маркировка будет представлять собой уведомление о типе организации — «например, банк, полезные услуги и другое». Звонков физлиц маркировка не коснётся, отметил он.Компании, которые звонят гражданам, будут обязаны сообщить своему оператору сведения о себе. Эти данные автоматически передадут другим операторам, а на телефоне пользователя появится информация об источнике звонка. Если компания не предоставит нужные сведения, её звонки будут блокироваться, добавил представитель министерства.Кроме того, у абонентов появится возможность установить через своего оператора запрет на получение любых рекламных звонков от юрлиц. Однако ответственность операторов за пропуск спама пока не предусмотрена.Сервисы, которые позволяют определить источник звонка, уже предлагают пользователям мобильные операторы и некоторые ИТ-компании. Минцифры предлагает сделать услугу доступной по умолчанию.Фото «Ведомости» Идею блокировки массовых автообзовонов и детализации сведений о входящих звонках компаний Минцифры обсуждает с конца 2022 года.В апреле 2024-го Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за спам-звонки. Для физлиц — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 1 млн рублей. #новости #минцифры #операторы #спамзвонки