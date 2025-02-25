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Артур Томилко
Право

Twitch подал в США иск к сыну основателя «Царьграда» Кириллу Малофееву — из-за штрафа, сумма которого больше «всех денег мира»

Сервис стремится заблокировать решение российского по делу о блокировке аккаунта Малофева.

  • Twitch Interactive (принадлежит Amazon) обратилась в американский суд с иском к Кириллу Малофееву — сыну основателя медиахолдинга «Царьград» Вячеслава Малофеева. Об этом со ссылкой на текст заявления пишет издание Polygon.
  • Кирилл Малофеев — профессиональный игрок в League of Legends (псевдоним — Likkrit). В 2022 году США ввели санкции против него и нескольких принадлежащих ему криптовалютных фирм, которые, по версии американских властей, были «частью сети по уклонению от санкций».
  • После этого Twitch заблокировал учётную запись Малофеева. В ответ он обратился с исками в российский суд. Последний постановил, что сервис нарушил права стримера и обязал восстановить его аккаунт.
  • За неисполнения решения предусмотрен штраф, сумма которого увеличивается на 100 тысяч рублей каждый день и удваивается каждую неделю. В результате размер штрафа теоретически уже превысил объём «всех денег в мире», утверждают в Twitch. При этом за всё время использования платформы Малофеев заработал меньше $2000.
  • В 2023 году Малофеев подал в Турции иск к Amazon с требованием принудительно исполнить решение российского суда. В Twitch называют его недействительным.
  • Компания рассчитывает, что американский суд сможет предотвратить исполнение российского решения, и принудит Малофеева к арбитражу, порядок которого прописан в правилах использования платформы.

#новости #twitch #малофеев

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