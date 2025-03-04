Правительство не продлило мораторий на выездные налоговые проверки ИТ-компаний

Его действие завершилось 3 марта 2025 года.Фото РБКМораторий действовал с марта 2022 года. Решение о его продлении правительство не приняло, но обсуждение такой возможности ведётся, пишут «Ведомости» со ссылкой на Минцифры.С 4 марта 2025 года ФНС снова может проводить выездные налоговые проверки ИТ-компаний. Представитель Минфина заявил, что служба предварительно анализирует деятельность налогоплательщиков, поэтому проверки затрагивают менее 0,1% компаний, а «добросовестных организаций практически не касаются».В период действия моратория налоговики всё же могли проводить проверки, отмечают юристы. Однако для этого требовалось направить мотивированный запрос руководителю вышестоящего налогового органа или ФНС и получить одобрение.Участники рынка говорят, что мораторий стал «окном возможностей» для ИТ-компаний. Он среди прочего позволил перераспределить ресурсы бухгалтерских служб и направить их на разработку продуктов и улучшение других процессов.Теперь бизнес ждёт роста числа проверок, которые потребуют дополнительных расходов на их администрирование и могут замедлить темы роста ИТ-индустрии.Весной 2022 года правительство также ввело мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний. Его отменили в марте 2024 года, после того как ФАС предложила возобновить контроль за компаниями-монополистами, в том числе «Яндекс Такси», Ozon и Wildberries. По данным ассоциации «Руссофт», за время действия широкой господдержки, которая включала моратории на налоговые и антимонопольные проверки, российский ИТ-рынок рос на 30-35% в год. Объём всей отрасли в 2024 году достиг 4,4 трлн рублей, а вклад в ВВП — 2,4%, отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко.#новости #фнс