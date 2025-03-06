Бизнес попросил Минцифры смягчить запрет на общение с клиентами в иностранных мессенджерах — «Ведомости»

Например, запретить только исходящие звонки и сообщения от компаний. Фото Unsplash Участники рынка электронной торговли на совещании с участием министра цифрового развития Максута Шадаева попросили уточнить норму законопроекта о борьбе с мошенничеством, который среди прочего вводит запрет для сотрудников госорганов, банков, операторов связи и цифровых платформ на общение с клиентами через иностранные мессенджеры. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника встречи.Пакет антимошеннических поправок внесли в Госдуму 15 февраля 2025 года. Документ пока не прошёл ни одного чтения. По словам одного из собеседников, на совещании Минцифры собирало первые комментарии от компаний интернет-торговли.В текущей редакции документ устанавливает полный запрет для компаний и госслужащих на обмен текстовыми сообщениями, «голосовой информацией», изображениями и видео через иностранные мессенеджеры. Юристы отмечают, что сейчас норма может толковаться «очень широко» — вплоть до запрета на ведение публичного Telegram-канала от лица организации.Бизнес предлагает уточнить положения законопроекта так, чтобы запрет касался только исходящих звонков от компаний. В Минцифры говорят, что пока речи о послаблениях не идёт, но документ могут доработать до его принятия Госдумой.Полный запрет негативно повлияет на маркетинговые стратегии бизнеса и ограничит присутствие на популярных площадках, отметили в Wildberries. Против запрета также выступает Ozon.Если пользователь столкнулся с проблемой, не обратился в поддержку, а написал об этом в своём Telegram-канале, то компания никак не сможет с ним связаться, оказать помощь и даже перенаправить в другие каналы коммуникации.представитель WildberriesСобеседник «Ведомостей» в одном из крупных банков также отметил, что во всех кредитных организациях есть сегмент премиальных клиентов, которые предпочитают общаться с персональным менеджером через мессенджеры, в том числе иностранные.Опрошенные газетой эксперты называют запрет на исходящие звонки и сообщения от компаний «печальной необходимостью»: люди должны знать, что официальные лица не смогут связываться с ними через мессенджеры. Однако злоумышленников это не остановит, уверены они.#новости