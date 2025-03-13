Минпромторг России попросил бизнес рассказать, снятия каких санкций он бы хотел в первую очередь — Reuters

Самыми «обременительными» собеседники издания называют ограничения, связанные с платежами. По данным источников Reuters, Минпромторг направил российским компаниям форму, в которой попросил рассказать, какие санкции на них повлияли больше всего и какие ограничения хотелось бы отменить.Reuters копию документа получить не удалось, а в Минпромторге на запрос о комментарии не ответили. Издание опросило около десятка человек — сотрудников крупных экспортёров, консультантов, юристов, экономистов и советников. По их словам, самые «обременительные» санкции связаны с платежами. Ещё три источника назвали такими ограничения против энергетического сектора, в частности, против российских нефтяных танкеров.Крупные российские банки отключены от SWIFT — из-за этого они остались без доступа к рынкам доллара и евро и вынуждены искать «обходные» пути. Снятие этих ограничений было бы «огромным подспорьем» для России, говорят собеседники издания. Но подмечают: надеяться на это «нереалистично».По словам двух из них, «наиболее вероятным» будет ослабление вторичных санкций, направленных против компаний в третьих странах.Евгения ЕвсееваПраво4 марСША начали обсуждать план по смягчению санкций против России — Reuters Госдеп и Минфин готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц. С кого именно — неизвестно.#новости #санкции