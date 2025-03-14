Блогер Влад Бумага решил обанкротить свою компанию по продаже снеков в России

Её долги перед кредиторами составляют около 40 млн рублей. Компания «Бумажная бумага» сообщила кредиторам, что собирается подать в арбитражный суд заявление о банкротстве, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Федресурса».Владельцами ООО «Бумажная бумага» выступают кипрская компания блогера A4Group (45%), бывший топ-менеджер «Дикси» и «Пятёрочки» Алексей Клочков (27,5%), а также специалист по рекламе Паулюс Виталиус (27,5%), пишет агентство.Компания занимается продажей снеков под брендом «А4» — псевдоним Влада Бумаги. В 2023 году выручка юрлица, по данным «Контур Фокуса», составила 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 185,5 млн рублей. Финансовых результатов за 2024 год пока нет.Сумма судебных претензий кредиторов к «Бумажной бумаге» составляет около 40 млн рублей. Крупнейший по размеру иск, на 29,7 млн рублей, в декабре 2024 года подала российская «дочка» немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe. В уведомлении о намерении подать на банкротство компания Бумаги также упомянула среди своих кредиторов «Сбер», отмечает ТАСС.По закону «О банкротстве» после уведомления кредиторов компания в течение месяца может подать заявление о банкротстве в суд. В ходе процедуры её могут передать на санацию (финансовое оздоровление) или назначить распродажу активов и ликвидировать.Влад Бумага на прямой линии с Владимиром ПутинымВлад Бумага — русскоязычный YouTube-блогер из Беларуси, который снимает ролики для детей. На его основной канал подписаны 76,3 млн человек.В 2021 году американский блогер Mr.Beast обвинил Бумагу в плагиате — от идей для видео до названий и обложек. Последний назвал претензии «мелочью» и заявил, что делает контент «в 10 тысяч раз круче».Блогерский бизнесом Влад Бумага занимается через ООО «Ачетыре». По данным «Контур Фокуса», выручка компании за 2023 год составила 794 млн рублей, чистая прибыль — 377,3 млн рублей.Помимо «Бумажной Бумаги» и «Ачетыре», Влад Бумага выступает владельцем или соучредителем ещё нескольких юрлиц. Среди них — «А4 Трейд» (производство и продажа мерча), «А4 Фуд» и «А4 Магазин» (торговля пищевой продукцией), «А4 Кидс Кузьминки» и «Кидссити» (организация культурных мероприятий), а также «Пицца плюс», «Дпицца северо-восток» и «Новая управляющая компания» (общепит).#новости #владбумага