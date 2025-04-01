Банки предложили создать базу «мошенников» с кешбэком

В Ассоциации банков России (АБР) считают, что в интернете слишком много инструкций по «накрутке» кешбэка.Банки хотят ужесточить борьбу с клиентами, которые используют «мошеннические схемы» ради получения кешбэка. Это следует из обращения АБР в Роскомнадзор, с которым ознакомилось РБК.Например, они хотят создать межбанковскую базу данных о таких «мошенниках». Также банки призывают Роскомнадзор активнее блокировать в интернете «статьи и инструкции, призывающие к заработку на возврате товара, а также описывающие любые недобросовестные практики по получению бонусов и кешбэка».Потребность в блокировке инструкций банки объясняют тем, что «такие материалы широко распространены в интернете» и «способствуют недобросовестному поведению потребителей». Роскомнадзор должен чаще включать подобные сайты в Единый реестр запрещённой информации, а клиенты должны нести «жёсткую ответственность» за свои действия, считают в ассоциации.АБР отмечает, что клиенты, применяющие подобные схемы, постоянно переходят из одного банка в другой, формируя «бесконечно мигрирующую массу». Каждый банк выявляет их самостоятельно, но не может делиться данными. В пример они приводят дропперов: после выявления их вносят в базу МВД.Поэтому ассоциация интересуется, можно ли внести в закон о защите персональных данных изменения, которые позволят банкам обмениваться информацией о клиентах, «мошенничающих» с кешбэком.Роскомнадзор ответил, что готов рассмотреть такие предложения «в пределах компетенции».#новости #банки #кешбэк