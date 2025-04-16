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Карина Пардаева
Право

В Великобритании подали коллективный иск против Google на $6,6 млрд

Британские компании, размещавшие рекламу через поисковик, обвиняют ИТ-гиганта в «почти полном доминировании» на рынке онлайн-поиска.

Источник фото: Unsplash
Источник фото: Unsplash
  • Истец — эксперт по антимонопольному праву Ор Брук. Она представляет интересы «сотен тысяч британских компаний», которые размещали рекламу через Google с 1 января 2011 года по 2025 год, пишет CNBC.
  • В иске утверждается, что Google «предприняла ряд мер» для ограничения конкуренции, в том числе заключала сделки с производителями смартфонов для предустановки Google Search и Chrome на устройства Android.
  • Также компания «выплачивала миллиарды долларов Apple», чтобы её поисковик был установлен по умолчанию в браузере Safari, отмечается в документе.
  • По словам Брук, компании были вынуждены переплачивать за рекламу, так как у них почти не было альтернатив.
  • В самой компании назвали иск «спекулятивным и оппортунистическим» и пообещали оспорить его в суде.
  • Помимо иска в Великобритании, антимопнопольные обвинения к Google предъявила Комиссия по справедливой торговле Японии. Регулятор обвинил компанию в ограничении конкуренции на рынке поисковых систем.
  • Это не первый случай антимонопольных претензий к технологическому гиганту за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Например, Еврокомиссия штрафовала компанию в 2017, 2018 и 2019 годах. Последний штраф суд отменил.

#новости

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