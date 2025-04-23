Еврокомиссия оштрафовала Apple на $570 млн и Meta* на $228 млн за нарушения антимонопольного законодательства

Регулятор счёл, что первая ограничивает разработчиков приложений, �� вторая вынуждает пользователей делиться данными или платить за отключение рекламы в сервисах. Штрафы назначены в соответствии с законом о цифровых рынках (DMA), который направлен на регулирование крупных цифровых платформ, пишет Reuters.В ходе расследования Еврокомиссия установила, что Apple не устранила технические ограничения, которые мешают разработчикам принимать платежи в обход App Store. В компании назвали штраф «несправедливым» и заявили, что намерены обжаловать его.Meta* оштрафовали за использование модели «плати или соглашайся». Она предполагает, что для доступа к сервисам пользователи должны давать согласие на обработку данных и получение рекламы или платить за её отсутствие. Компания в ответ обвинила Еврокомиссию в применении «разных стандартов» для американских и европейских компаний.Обе компании должны устранить нарушения в течение 60 дне, иначе их могут оштрафовать повторно, предупредила Еврокомиссия.Фото Reuters В январе 2024 года Apple объявила, что разрешит использовать в ЕС сторонние магазины iOS-приложений, первый заработал в апреле. Тогда же Еврокомиссия (ЕК) обязала компанию внести те же изменения для iPad.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #apple #meta #ес