Верховный суд признал недействительным кредит, оформленный мошенниками через приложение банка

Нижестоящие суды заняли сторону банка, сославшись на неосторожность клиента при использовании «технических средств». Фото Global Look PressСудебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) признала ничтожным кредитный договор, который мошенники заключили через мобильное приложение банка после взлома аккаунта клиента, следует из обзора судебной практики. Внимание на документ обратило ТАСС.Коллегия установила, что «Альфа-банк» обратился в суд с иском о взыскании со своего клиента задолженности по кредиту в размере 257,5 тысячи рублей и судебной пошлины в 5776 рублей.Ответчик с требованиями банка не согласился. Он подал встречный иск о признании кредитного договора незаключённым. По его словам, банк не направлял предложение о заключении договора и не получал согласия на это.В качестве доказательств ответчик предоставил постановление о возбуждение уголовного дела. Из него следует, что мошенники переподключили телефонный номер клиента на свой, позвонили на горячую линию «Альфа-банка» и от его имени отключили функцию оповещения в сервисе «Альфа-Мобайл»После этого все уведомления с одноразовыми паролями приходили уже на телефон злоумышленников. Затем они с использованием электронной подписи оформили кредит на 265,5 тысячи рублей.Суд первой инстанции отказал клиенту банка в удовлетворении требований, сославшись на незавершенность расследования по уголовному делу, а также «наличие признаков неосторожного поведения при использовании электронной подписи и технических средств», с помощью которых мошенники оформили кредит. Решение поддержали апелляционный и кассационный суды.Однако ВС не согласился с доводами нижестоящих инстанций из-за «существенные нарушения норм права, которые могут быть устранены только путем отмены ранее вынесенных судебных решений». В частности, коллегия по гражданским делам указала, что кредитный договор, который заключён в результате действий мошенников, должен считаться ничтожным.Помимо этого, ВС сослался на определение Конституционного суда от 13 октября 2022 года, согласно которому банки должны принимать усиленные меры предосторожности при дистанционном оформлении кредитов. #новости #банки #кредиты #мошенники