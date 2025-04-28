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Евгения Евсеева
Право

Суд приговорил к пяти с половиной годам колонии основателя агрегатора экскурсий «Спутник» Александра Кима

Он проходил подозреваемым по делу о гибели восьми человек во время прогулки по подземным коллекторам.

  • О решении Мещанского суда сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Его и организатора экскурсии Никиту Дубаса признали виновными по ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ким вину не признавал.
  • Приговор огласили и для Дубаса — он получил восемь с половиной лет тюрьмы. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии общего режима.
  • В счёт наказания суд зачёл время, которое осужденные провели под арестом во время предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела.
  • Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших — с Кима и Дубаса взыщут 14 млн рублей и судебные издержки.
Александр Ким — справа. Источник: Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Александр Ким — справа. Источник: Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
  • «Спутник» — агрегатор экскурсий. В августе 2023 года группа из восьми человек пошла на прогулку по подземным коллекторам Неглинки в Москве, но выбраться не смогла: проходы затопило ливнем. Часть погибших купила билеты через «Спутник».
  • Следственный комитет завёл уголовное дело, Кима и Дубаса задержали. Прокуратура предъявила им обвинение по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Опрошенные РБК диггеры поясняли: организаторы экскурсии, вероятно, не учли погодные условия.
  • Освободить Кима просили в Российском союзе туриндустрии. Там отмечали: «Спутник» лишь оказывал услуги «по информированию граждан». Письмо в поддержку подписали 1000 топ-менеджеров, предпринимателей и сотрудников разных компаний. Среди них — основательница «Андерсон» Анастасия Татулова, инвестор Николай Давыдов, серийный предприниматель Антон Гладкобородов, учредитель «Синдиката» Игорь Колошин и другие.

#новости #спутник #александрким

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