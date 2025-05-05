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Евгения Евсеева
Право

На Урале приставы оштрафовали банк на 100 тысяч рублей за 440 звонков клиентке за восемь дней

А по закону при просроченной задолженности он может звонить не больше одного раза в день и двух в неделю.

  • Об этом сообщило главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) России по Свердловской области.
  • В службу приставов обратилась жительница посёлка Тугулыма, которая сообщила, что у неё есть кредитный договор с банком, каким — не указывается. Когда по договору возникла задолженность, ей начали звонить из банка — 440 раз за восемь дней.
  • Сотрудники организации превысили допустимое количество звонков по просроченной задолженности, а именно — не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.
  • Банк оштрафовали на 100 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.57 КоАП — нарушение требований о защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности. Штраф уже оплатили.

#новости

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