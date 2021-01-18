Американская НКО подала иск к Apple и потребовала удалить Telegram из App Store из-за «экстремистских» сообщений Статьи редакции
Это произошло на фоне роста популярности мессенджера.
Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (Коалиция за более безопасный интернет) подала иск к Apple с требованием удалить Telegram из App Store, сообщил The Washington Post со ссылкой на копию документа. В нём говорится, что мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента.
В иске указано, что в Telegram распространяется незаконный контент, однако Apple, несмотря на освещение этой темы в СМИ, не предпринимала действий. В частности, такой контент распространялся во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января, говорится в документе.
Организация призвала Apple принять такие же меры, какие она приняла против Parler — аналога Twitter, который заблокировали из-за публикации экстремистских сообщений.
Президент коалиции и бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг назвал Telegram «распространителем» ненавистнических высказываний, в частности антисемитских. Он отметил, что это подвергает его, как еврея, опасности. Иск также планируется подать против Google, заявил адвокат организации Кит Альтман.
- После штурма Капитолия 6 января сторонниками Трампа технологические компании стали сначала вводить ограничения для аккаунтов Дональда Трампа, а затем и для его сторонников. Их ввели Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Disord и другие площадки;
- Из-за этого Трамп завёл аккаунт в Parler, однако Apple и Google заблокировали соцсеть из-за недостаточной модерации. Вскоре после этого Amazon отключил её от хостинга, и после этого сервис стал недоступен;
- На фоне этих событий популярность Telegram стала резко расти. Мессенджер вышел на второе место по скачиваниям в США к 12 января.
Ну вы поняли, почему
Очевидный блик
Say "hello" to privacy
Любопытный факт: если эту фразу перевести на русский и написать «Скажи "привет" приватности» — она приобретёт совсем иной смысл 🤭
во всех "шифрованных" мессенджерах так оно и есть ) модерация не возможна без чтения, делайте выводы )
На фоне такой инфы Телега ещё больше попрет 🚀 Ждём официальный акк Дональда и закупаемся попкорном !)
Или этап переговоров. Дуров же отказался от оценки в 30 млрд. Значит инвестор доводит до нужной ему оценки.
Всегда найдётся оскорбленный мудак, который будет мешать всем жить спокойно.
Ага сразу еврея включил, жертва ну-ну
Рыночек, как говорится, порешал) что ж такое-то в свободной демократической стране, цитадели равноправия кто-то не даёт кому-то расти ? Да быть такого не может
Ой, а НКО к государству никак относиться не может, разумеется? И понятие Deep State это просто фразеологизм ?
В норм стране именно в суде вопросы решаются.
Посмотрим посмотрим. Особенно учитывая как выборы проходят в нормальной стране
Свобода слова никогда уже не будет прежней.
Интересно, в словарях как-то перепишут определение свободы слова после всех этих событиях?
Демократия в действии)
"Коалиция за более безопасный интернет" - как знакомо это звучит! Сразу вспоминаются: Ашманов, Мизулина, "Лига безопасного интернета"
«Предлагаю запретить слова. Есть информация, что с помощью них общаются террористы» — Павел Дуров 2015 год
Интересно, как умные люди в Америке реагируют на своих же леваков?
Они своей злобой и желанием запрещать разве могут вызвать искреннюю симпатию? Или нам предвзято освещают такие новости?
Из опыта общения с "местными" - очень многие стараются абстрагироваться от политики, а другие говорят о том, что повлиять на ситуацию уже невозможно. Минимальная "правая инициатива" уже рассматривается как экстремизм и фашизм. Но это мой опыт, может кто-то опровергнет.
Собсна как и средства для нанесения на бумагу этих высказываний!
Тогда уж пальцы отнять и язык. Чтобы нельзя было написать или записать эти высказывания
Не думаю что это что-то поменяет. Они обратились в эпл, эпл к телеге. Телега удалит всё что возмущает истцов сославшись на свои правила пользования (уверен что там есть пункты про хейт спич и прочее). Иск будет аннулирован.
Но зато есть что обсудить, да.
Демократия в опасносте! Почему округ Колубия не подвергается ковровым бомбардировкам?
Попиариться на горячей теме и собрать побольше публикаций на халяву решили? Заодно подправить кол-во скачиваний и, если повезёт в суде, пересесть на белого коника победителей экстремизма в интернетике?) Или это реально действующая организация имеющая силы, кто-нибудь в курсе?
Не могу понять, это гражданское общество или все таки капитолий-боты, тролли Цукерберга?
Если телега уже установлена на ios, они же ее не смогут делитнуть с телефона при выключенном режиме экранного времени?
Там на эту тему есть настройка в разделе «itunes и покупки». Можно выключить удаление
могут в одностороннем порядке, настройки не помогут
Понятный магнит
Хуйню не говорите. Выше товарищу ответил
Понятный магнит
Это всё бред, который форсится какими-то даунами.
У Apple нет и не было ни доступа, ни возможности дистанционно удалять приложения с наших айфонов (они в пользовательской части).
Единственное что они могут, это удалить приложение из AppStore, уже скачанное приложение — всегда остаётся на телефоне (также как например с Fortnite)!!!
Запрет на удаление в настройках экранного времени, относится к родительскому контролю, чтобы человек, у которого сейчас в руках телефон (вы или ребёнок) не имел прав удалить приложения с телефона.
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