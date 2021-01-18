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Американская НКО подала иск к Apple и потребовала удалить Telegram из App Store из-за «экстремистских» сообщений Статьи редакции

Это произошло на фоне роста популярности мессенджера.

Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web (Коалиция за более безопасный интернет) подала иск к Apple с требованием удалить Telegram из App Store, сообщил The Washington Post со ссылкой на копию документа. В нём говорится, что мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента.

В иске указано, что в Telegram распространяется незаконный контент, однако Apple, несмотря на освещение этой темы в СМИ, не предпринимала действий. В частности, такой контент распространялся во время штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января, говорится в документе.

Организация призвала Apple принять такие же меры, какие она приняла против Parler — аналога Twitter, который заблокировали из-за публикации экстремистских сообщений.

Президент коалиции и бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг назвал Telegram «распространителем» ненавистнических высказываний, в частности антисемитских. Он отметил, что это подвергает его, как еврея, опасности. Иск также планируется подать против Google, заявил адвокат организации Кит Альтман.

  • После штурма Капитолия 6 января сторонниками Трампа технологические компании стали сначала вводить ограничения для аккаунтов Дональда Трампа, а затем и для его сторонников. Их ввели Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Disord и другие площадки;
  • Из-за этого Трамп завёл аккаунт в Parler, однако Apple и Google заблокировали соцсеть из-за недостаточной модерации. Вскоре после этого Amazon отключил её от хостинга, и после этого сервис стал недоступен;
  • На фоне этих событий популярность Telegram стала резко расти. Мессенджер вышел на второе место по скачиваниям в США к 12 января.

#новость #telegram

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Кирилл Половинкин

37

Ну вы поняли, почему 

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Очевидный блик

Кирилл
6

Say "hello" to privacy

Любопытный факт: если эту фразу перевести на русский и написать «Скажи "привет" приватности» — она приобретёт совсем иной смысл 🤭

Ответить

Sergey Nosyrev

Очевидный
0

во всех "шифрованных" мессенджерах так оно и есть ) модерация не возможна без чтения, делайте выводы )

Ответить

Денис Седов

Кирилл
3

На фоне такой инфы Телега ещё больше попрет 🚀 Ждём официальный акк Дональда и закупаемся попкорном !)

Ответить

Igor Kachura

Кирилл
1

Или этап переговоров. Дуров же отказался от оценки в 30 млрд. Значит инвестор доводит до нужной ему оценки.

Ответить

Артём Тафратов

25

Всегда найдётся оскорбленный мудак, который будет мешать всем жить спокойно.

Ответить

Богдан Криницкий

Артём
0

Закройте форточку мне дует

Ответить

Igor Sergeevich

Артём
0

И ещё чаще находится тот, кто его обидой удачно воспользуется

Ответить

MaximKa

17

Ага сразу еврея включил, жертва ну-ну

Ответить

Nikolai O

MaximKa
0

Они на этой теме уже лет 300 сидят, а тут какие-то БЛМы решили кусок хлеба отнять! Не пойдет!

Ответить

Igor Sergeevich

14

Рыночек, как говорится, порешал) что ж такое-то в свободной демократической стране, цитадели равноправия кто-то не даёт кому-то расти ? Да быть такого не может

Ответить

colorless

Igor
2

ж такое-то в свободной демократической стране

В свободной демократической стране НКО имеют право просить А заблокировать Б.
В то время как в России этим вплотную занимается само государство.
Так что не надо коверкать смысл и равнять нас и их.

Ответить

Igor Sergeevich

colorless
2

Ой, а НКО к государству никак относиться не может, разумеется? И понятие Deep State это просто фразеологизм ?

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Igor
–7

В норм стране именно в суде вопросы решаются. 

Ответить

IO

Nikolay
8

Что там решили насчет Huawei?

Ответить

Мочил манту

IO
9

Топ за свои деньги

Ответить

Pietro Maximoff

Мочил
2

Это же про Сяоми :)

Ответить

Igor Sergeevich

Nikolay
2

Посмотрим посмотрим. Особенно учитывая как выборы проходят в нормальной стране

Ответить

Михаил М

Nikolay
2

С токенами решилось, ага.

Ответить

Эдуард Чистяков

13

И попросила людей принимать все правила whatsapp

Ответить

Юрий Другач

9

Началось

Ответить

Story App

8

Свобода слова никогда уже не будет прежней.

Интересно, в словарях как-то перепишут определение свободы слова после всех этих событиях?

Ответить

Алексей

8

Демократия в действии)

Ответить

Егор Тарасов

Алексей
0

Вот у нас такой хуйни нет!

Ответить

Михаил Качалов

4

"Коалиция за более безопасный интернет" - как знакомо это звучит! Сразу вспоминаются: Ашманов, Мизулина, "Лига безопасного интернета"

Ответить

Роджер Кролик

3

«Предлагаю запретить слова. Есть информация, что с помощью них общаются террористы» — Павел Дуров 2015 год

Ответить

Макс Номакс

1

Интересно, как умные люди в Америке реагируют на своих же леваков?

Они своей злобой и желанием запрещать разве могут вызвать искреннюю симпатию? Или нам предвзято освещают такие новости?

Ответить

Алексей Романов

Макс
6

Из опыта общения с "местными" - очень многие стараются абстрагироваться от политики, а другие говорят о том, что повлиять на ситуацию уже невозможно. Минимальная "правая инициатива" уже рассматривается как экстремизм и фашизм. Но это мой опыт, может кто-то опровергнет.

Ответить

GREAKLY

Макс
3

Умные местные, видя, куда все катится, переезжают из левых штатов (Калифорния) в правые (Техас). Как думаете, почему именно Остин сейчас в становится новой кремниевой долиной?

Ответить

Blackrock

GREAKLY
1

Может потому что там дешевле жить?

Ответить

Алексей Романов

GREAKLY
0

Правый Техас только пока

Ответить

Алексис Второй

Макс
0

Это же не левак, это лоббист.

Ответить

Понятный магнит

1

Запретите бумагу, она является «распространителем» ненавистнических высказываний, в частности антисемитских. И ничего не предприняла для предотвращения таких высказываний!!!1! ЪУЪ

Ответить

Pietro Maximoff

Понятный
1

Собсна как и средства для нанесения на бумагу этих высказываний!

Ответить

Алексей Афанасьев

Pietro
0

Тогда уж пальцы отнять и язык. Чтобы нельзя было написать или записать эти высказывания

Ответить

Andrey Yukin

1

Где то я такое уже видел )) но без штурма! Так запретят бумагу и мысли!

Ответить

Сергей Перевозчиков

1

«Да начнётся смертельная битва!»

Ответить

Николай Ермаков

1

Не думаю что это что-то поменяет. Они обратились в эпл, эпл к телеге. Телега удалит всё что возмущает истцов сославшись на свои правила пользования (уверен что там есть пункты про хейт спич и прочее). Иск будет аннулирован.

Но зато есть что обсудить, да.

Ответить

Алексей Афанасьев

1

После такого заявления. Мне кажется ещё больше людей его установят.

Ответить

Killer

1

Демократия в опасносте! Почему округ Колубия не подвергается ковровым бомбардировкам?

Ответить

Павел

–2

Попиариться на горячей теме и собрать побольше публикаций на халяву решили? Заодно подправить кол-во скачиваний и, если повезёт в суде, пересесть на белого коника победителей экстремизма в интернетике?) Или это реально действующая организация имеющая силы, кто-нибудь в курсе? 

Ответить

Константин Глядяев

0

А ху еть

Ответить

Dmitri Frolov

0

А так можно было?

Ответить

Евгений Алферов

0

Как же они все затрахали, а!

Ответить

Mikhail Bobko

0

Не могу понять, это гражданское общество или все таки капитолий-боты, тролли Цукерберга?

Ответить

Dmitry Pl

0

Если телега уже установлена на ios, они же ее не смогут делитнуть с телефона при выключенном режиме экранного времени?

Ответить

Дмитрий Даниелян

Dmitry
0

Там на эту тему есть настройка в разделе «itunes и покупки». Можно выключить удаление

Ответить

Sergey Nosyrev

Dmitry
0

могут в одностороннем порядке, настройки не помогут

Ответить

Понятный магнит

Sergey
0

Хуйню не говорите. Выше товарищу ответил

Ответить

Sergey Nosyrev

Понятный
0

удачи

Ответить

Понятный магнит

Dmitry
–1

Это всё бред, который форсится какими-то даунами.

У Apple нет и не было ни доступа, ни возможности дистанционно удалять приложения с наших айфонов (они в пользовательской части).

Единственное что они могут, это удалить приложение из AppStore, уже скачанное приложение — всегда остаётся на телефоне (также как например с Fortnite)!!!

Запрет на удаление в настройках экранного времени, относится к родительскому контролю, чтобы человек, у которого сейчас в руках телефон (вы или ребёнок) не имел прав удалить приложения с телефона.

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Indig0

0

Гоу в WhatsApp перемывать кости этому Гинзбергу 😉😆

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Петя Иванов

0

Даже если это случится, эффект Стрейзанд скорее всего будет неизбежен

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Dmitry Myachin

0

«По просьбам трудящихся»

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Gabby BenDer

0

🍿

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