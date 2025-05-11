Lloyd's of London начала страховать убытки компаний из-за ошибок чат-ботов

Страховка сработает, если ИИ-ассистент начнёт работать хуже заявленных показателей — например, точность ответов снизится с 95% до 85%. Полис покроет иски и компенсации, но не будет действовать для заведомо ненадёжных систем — страховщики проведут оценку рисков перед заключением договора, пишет Financial Times.