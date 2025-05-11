Lloyd's of London начала страховать убытки компаний из-за ошибок чат-ботов

Полисы разработал стартап Armilla при поддержке Y Combinator.Источник фото: d3sign / Getty ImagesСтраховка сработает, если ИИ-ассистент начнёт работать хуже заявленных показателей — например, точность ответов снизится с 95% до 85%. Полис покроет иски и компенсации, но не будет действовать для заведомо ненадёжных систем — страховщики проведут оценку рисков перед заключением договора, пишет Financial Times.Новый продукт запускают на фоне участившихся инцидентов с ИИ-помощниками: например, чат-бот Virgin Money оскорбил клиента за использование слова «virgin», ИИ-ассистент DPD назвал свою компанию «худшей службой доставки», а Air Canada пришлось выплатить компенсацию после того, как её чат-бот предоставил клиенту неверную информацию о стоимости билета.Эксперты отмечают, что стандартные страховки либо исключают ИИ-инциденты, либо ограничивают выплаты. В Armilla считают, что этот продукт поможет компаниям «без страха использовать ИИ-инструменты».Lloyd's — не является страховщиком в традиционном смысле; это площадка, на которой андеррайтеры и страховые брокеры заключают договоры страхования.#новости