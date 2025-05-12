Разработчик платёжного сервиса PayQR не смог взыскать со «Сбера» 2,9 млрд рублей из-за «сходного» обозначения аналогичного сервиса

Суд не увидел между ними сходства. Арбитражный суд Москвы опубликовал решение об отказе взыскать со «Сбера» 2,89 млрд рублей компенсации по иску ООО ФИТ, поданному в августе 2024 года, пишет «Коммерсантъ».ФИТ в 2014 году разработала сервис для бесконтактной оплаты PayQR, а в 2016 году зарегистрировала знак в Роспатенте. В этом же году с компанией вёл переговоры «Сбер» о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества. Сейчас у банка работает собственная система платежей по QR-коду — «Плати QR», к которой он подключает другие организации.Для подтверждения «сходства» компания приводила несколько доказательств. Например, исследование «Левада-центра» показало, что от 32% до 44% респондентов путают названия. Также ФИТ ссылалась на заключение некого доктора филологических наук, который говорил, что фразы PayQR и «ПлатиQR» имеют один и тот же смысл и одинаково воспринимаются русскоязычными гражданами.Но суд к этим доказательствам отнёсся «скептически». По его мнению, аббревиатура QR обозначает штриховой код, а её употребление «не направлено на индивидуализацию каких-либо услуг». Словосочетание «Плати QR» же применяется в «общеупотребимом значении» как «призыв использовать сервисы банка».В итоге суд отклонил иск, не увидев «графического, фонетического и семантического сходства» между спорными обозначениями. Основатель и гендиректор ФИТ Глеб Марков отказался от комментариев. В «Сбере» решение суда сочли «законным и обоснованным».#новости #сбер #qrкоды