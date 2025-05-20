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Карина Пардаева
Право

Минюст предложил расширить уголовную ответственность за DDoS-атаки

В УК появится статья «за умышленную перегрузку инфраструктуры» с целью нарушения её доступности, полагают эксперты.

  • О планах на XIII Петербургском международном юридическом форуме сообщил заместитель главы Минюста России Вадим Федоров, пишут «Ведомости».
  • Сейчас уголовное наказание предусмотрено только за «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и за «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».
  • Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предположил, что в УК появится отдельная статья, которая четко определит DDoS-атаку как «умышленную перегрузку инфраструктуры» с целью нарушения ее доступности.
  • Для этого потребуются инструменты фиксации трафика, идентификации бот-сетей и установления источника атаки, что затруднено из-за анонимности в сети. Без этих механизмов криминализация рискует остаться формальностью, отметил он.
  • Количество DDoS-атак в первом квартале 2025 года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на увеличение киберугрозы, связанной с DDoS-запросами, аналитики отмечают тенденцию к снижению пиковых значений по мощности таких атак.

#новости #ddos_атаки

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