Минюст предложил расширить уголовную ответственность за DDoS-атаки

В УК появится статья «за умышленную перегрузку инфраструктуры» с целью нарушения её доступности, полагают эксперты.О планах на XIII Петербургском международном юридическом форуме сообщил заместитель главы Минюста России Вадим Федоров, пишут «Ведомости».Сейчас уголовное наказание предусмотрено только за «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и за «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предположил, что в УК появится отдельная статья, которая четко определит DDoS-атаку как «умышленную перегрузку инфраструктуры» с целью нарушения ее доступности.Для этого потребуются инструменты фиксации трафика, идентификации бот-сетей и установления источника атаки, что затруднено из-за анонимности в сети. Без этих механизмов криминализация рискует остаться формальностью, отметил он.Количество DDoS-атак в первом квартале 2025 года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на увеличение киберугрозы, связанной с DDoS-запросами, аналитики отмечают тенденцию к снижению пиковых значений по мощности таких атак.#новости #ddos_атаки