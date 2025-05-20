Госдума приняла законопроект о праве правительства регулировать количество платных мест в вузах

А также условия выдачи образовательных кредитов и список специальностей, для обуч��ния на которых их выдают.Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях. В первом чтении его рассмотрели 14 мая 2025 года.Документ наделяет правительство полномочиями решать, сколько платных мест будет в российских вузах. Сейчас это делают сами университеты. Утверждать перечень направлений подготовки и специальностей, по которым вводится количество мест для платного обучения, оно сможет с 1 сентября 2025 года. Соответствующие нормативные акты заработают не позже 1 декабря 2025-го.Также оно будет определять условия, размеры и порядок предоставления льготных образовательных кредитов по ставке 3%, а также список специальностей, «соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства России», для обучения по которым эти кредиты выдают.По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, с 2025-го такие кредиты будут выдавать на «приоритетные для российской экономики» направления — это инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности.Ограничить приём на платные места в вузах поручил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в феврале 2025 года. Он призывал исключить «чрезмерный платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».Тогда же Фальков говорил, что регулировать платный набор нужно из-за «острого дефицита» рабочей силы, в частности, из-за нехватки инженеров. Он отмечал, что льготные кредиты на образование должны быть доступны «только для поступающих на приоритетные специальности». Сейчас же более трети кредитов «выдаются на платное обучение экономистов, юристов, что явно не соответствует запросу на кадры».Источник: imk37.ru#новости #вузы #платноеобучение