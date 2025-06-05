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Евгения Евсеева
Право

Суд в Москве заочно арестовал бывшего главу разработчика гибких планшетов Plastic Logic

И бывшего замглавы правления «Роснано».

  • Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров «Роснано»: Николая Тычинина и Юрия Удальцова. Карточки заседаний размещены в электронной базе суда, сообщают РБК и «Ведомости».
  • Тычинин — бывший гендиректор ликвидированной в 2019 году Plastic Logic, Удальцов — бывший заместитель председателя правления «Роснано». Их подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Решения об аресте вступят в силу 10 июня 2025 года. Оба объявлены в международный розыск, пишут ТАСС и «Коммерсантъ».
  • Plastic Logic — «дочка» Роснано, она должна была запустить в производство презентованный ещё в 2011 году «гибкий планшет» для школьников под названием Plastic Logic100. Однако проект реализовать не удалось.
Анатолий Чубайс. Источник фото: ТАСС
Анатолий Чубайс. Источник фото: ТАСС

  • В 2010 году — в рамках проекта «Роснано» и британской Plastic Logic — было создано ООО «Пластик Лоджик» для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тысяч штук в год. Тогда же «Роснано» вошла в капитал Plastic Logic, купив 33,75% акций. К 2011 года увеличила долю до 43,84%. Позже ФАС разрешила ей выкупить 100%.

  • В том же 2011 году на тот момент возглавлявший «Роснано» Анатолий Чубайс показал Владимиру Путину «лёгкий и вандалоустойчивый» планшет на основе технологии «некремниевой электроники», «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». Цена должна была составить около 12 тысяч рублей.

  • В 2014 году Счётная палата по итогам проверки «Пластик Лоджик» сообщила, что технологии у иностранной компании выкуплены не были, а завод в Зеленограде не построили.

  • В 2022 году новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить работу корпорации с 2010-го по 2020 год. В 2024 году компания инициировала банкротство ООО, а его другого бывшего главу Бориса Галкина задержали по подозрению в хищении более 13 млрд рублей из бюджета.

  • Чубайс уехал из России в 2022 году. Ещё один из ответчиков по иску — Олег Киселёв — был заочно арестован в 2024-м по делу о растрате и объявлен в розыск. Другой — Борис Подольский — в феврале 2025 года был отправлен на два месяца в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Полина Лааксо
Право
«Роснано» объяснила иск на 5,6 млрд рублей к своему бывшему главе Чубайсу и нескольким менеджерам — дело связано с проектом гибких планшетов Plastic Logic

Компания хочет взыскать убытки, которые понесла из-за него.

Чубайс. Источник фото: ТАСС

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