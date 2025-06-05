Суд в Москве заочно арестовал бывшего главу разработчика гибких планшетов Plastic Logic

И бывшего замглавы правления «Роснано».Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров «Роснано»: Николая Тычинина и Юрия Удальцова. Карточки заседаний размещены в электронной базе суда, сообщают РБК и «Ведомости».Тычинин — бывший гендиректор ликвидированной в 2019 году Plastic Logic, Удальцов — бывший заместитель председателя правления «Роснано». Их подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Решения об аресте вступят в силу 10 июня 2025 года. Оба объявлены в международный розыск, пишут ТАСС и «Коммерсантъ».Plastic Logic — «дочка» Роснано, она должна была запустить в производство презентованный ещё в 2011 году «гибкий планшет» для школьников под названием Plastic Logic100. Однако проект реализовать не удалось.Анатолий Чубайс. Источник фото: ТАССВ 2010 году — в рамках проекта «Роснано» и британской Plastic Logic — было создано ООО «Пластик Лоджик» для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тысяч штук в год. Тогда же «Роснано» вошла в капитал Plastic Logic, купив 33,75% акций. К 2011 года увеличила долю до 43,84%. Позже ФАС разрешила ей выкупить 100%.В том же 2011 году на тот момент возглавлявший «Роснано» Анатолий Чубайс показал Владимиру Путину «лёгкий и вандалоустойчивый» планшет на основе технологии «некремниевой электроники», «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». Цена должна была составить около 12 тысяч рублей.В 2014 году Счётная палата по итогам проверки «Пластик Лоджик» сообщила, что технологии у иностранной компании выкуплены не были, а завод в Зеленограде не построили.В 2022 году новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить работу корпорации с 2010-го по 2020 год. В 2024 году компания инициировала банкротство ООО, а его другого бывшего главу Бориса Галкина задержали по подозрению в хищении более 13 млрд рублей из бюджета.Чубайс уехал из России в 2022 году. Ещё один из ответчиков по иску — Олег Киселёв — был заочно арестован в 2024-м по делу о растрате и объявлен в розыск. Другой — Борис Подольский — в феврале 2025 года был отправлен на два месяца в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями.Полина ЛааксоПраво6 апр«Роснано» объяснила иск на 5,6 млрд рублей к своему бывшему главе Чубайсу и нескольким менеджерам — дело связано с проектом гибких планшетов Plastic Logic Компания хочет взыскать убытки, которые понесла из-за него.#новости