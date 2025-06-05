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Артур Томилко
Право

«За сдачу экзамена могут привлечь к ответственности»: Генпрокуратура признала нежелательной организацией учредителя IELTS

В России сдать экзамен нельзя с 2022 года.

  • В Генпрокуратуре заявили, что The British Council (Бриатнский совет), который проводит экзамен по английскому языку IELTS, под видом образовательной и культурной деятельности «продвигает несемейные ценности и пропагандирует экстремистские идеи», а также «реализует проекты, направленные на дискредитацию нашей внутренней и внешней политики».
  • На основании этого ведомство признало деятельность организации нежелательной в России.
  • Адвокат Сергей Жорин в разговоре с RTVI посоветовал тем, кто хочет сдать IELTS «всячески избегать упоминания The British Council», поскольку за участие в тестировании могут привлечь к административной или уголовной отвественности.
  • В частности, в статье 20.33 КоАП говорится, что участие в деятельности нежелательной организации наказывается штрафом на сумму от 5000 до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
  • За финансирование нежелательной организации могут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, принудительные работы на срок до четырёх лет с ограничением свободы до двух лет, а также лишение свободы на срок от одного года до пяти лет (284.1 УК).
  • IELTS перестали проводить в России в 2022 году. После этого его рекомендовали сдавать в других странах или онлайн.

#новости

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