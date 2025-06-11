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Евгения Евсеева
Право

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о признании цифровой валюты имуществом

Например, для изъятия как доказательства во время следствия.

  • Депутаты приняли в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об особенностях изъятия цифровой валюты.
  • Законопроект наделяет следователя правом изъять криптовалюту в качестве вещественного доказательства или с целью наложения ареста. При этом должен присутствовать «специалист».
  • Если есть доступ к «горячему» или «холодному» кошельку, валюту изымут путём перевода её на адрес-идентификатор. Если доступа нет, заберут материальный носитель, где хранится валюта или коды доступа к ней.
  • Как хранить криптовалюту после изъятия — должно решить правительство.
Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock

#новости #законопроекты

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