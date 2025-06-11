Госдума одобрила в первом чтении законопроект о признании цифровой валюты имуществом

Например, для изъятия как доказательства во время следствия.Депутаты приняли в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об особенностях изъятия цифровой валюты.Законопроект наделяет следователя правом изъять криптовалюту в качестве вещественного доказательства или с целью наложения ареста. При этом должен присутствовать «специалист».Если есть доступ к «горячему» или «холодному» кошельку, валюту изымут путём перевода её на адрес-идентификатор. Если доступа нет, заберут материальный носитель, где хранится валюта или коды доступа к ней.Как хранить криптовалюту после изъятия — должно решить правительство.Источник: Shutterstock#новости #законопроекты