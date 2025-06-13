Tesla обвинила бывшего инженера в краже данных о роботе Optimus и подала на него в суд

По версии компании, сотрудник скопировал технические файлы и основал конкурирующий стартап с аналогичной разработкой.Tesla подала иск 11 июня 2025 года в федеральный суд Сан-Франциско. Ответчики — Джей Ли и Proception. Представители последних не ответили на запросы Bloomberg.Ли работал в Tesla с августа 2022 по сентябрь 2024 года и занимался разработкой сенсоров для руки робота Optimus. По данным юристов компании, незадолго до увольнения он скопировал проектные материалы на два личных смартфон.Спустя несколько дней после увольнения Ли зарегистрировал стартап Proception, который через пять месяцев заявил о создании «продвинутой роботизированной руки», похожей на разработки Tesla, отмечает агентство.В качестве дополнения к жалобе компания привела внутреннюю рассылку от августа 2024 года с напоминанием о мониторинге ИТ-среды и последствиях кражи данных. В Tesla считают, что действия Ли — это сознательная попытка извлечь выгоду из технологий и инвестиций компании.Гуманоидный робот Optimus. Источник фото: Nathan Laine / BloombergИлон Маск показал первый прототип робота-гуманоида от Tesla в октябре 2022 года. Во время презентации он самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и даже немного потанцевал. Устройство весило 73 кг.Предприниматель заявлял, что до конца 2025 года Tesla произведёт «как минимум» 5000 роботов Optimus, а в 2026 году ещё до 50 тысяч штук.#новости #tesla