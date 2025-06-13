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Карина Пардаева
Право

Tesla обвинила бывшего инженера в краже данных о роботе Optimus и подала на него в суд

По версии компании, сотрудник скопировал технические файлы и основал конкурирующий стартап с аналогичной разработкой.

  • Tesla подала иск 11 июня 2025 года в федеральный суд Сан-Франциско. Ответчики — Джей Ли и Proception. Представители последних не ответили на запросы Bloomberg.
  • Ли работал в Tesla с августа 2022 по сентябрь 2024 года и занимался разработкой сенсоров для руки робота Optimus. По данным юристов компании, незадолго до увольнения он скопировал проектные материалы на два личных смартфон.
  • Спустя несколько дней после увольнения Ли зарегистрировал стартап Proception, который через пять месяцев заявил о создании «продвинутой роботизированной руки», похожей на разработки Tesla, отмечает агентство.
  • В качестве дополнения к жалобе компания привела внутреннюю рассылку от августа 2024 года с напоминанием о мониторинге ИТ-среды и последствиях кражи данных. В Tesla считают, что действия Ли — это сознательная попытка извлечь выгоду из технологий и инвестиций компании.
Гуманоидный робот Optimus. Источник фото: Nathan Laine / Bloomberg
Гуманоидный робот Optimus. Источник фото: Nathan Laine / Bloomberg
  • Илон Маск показал первый прототип робота-гуманоида от Tesla в октябре 2022 года. Во время презентации он самостоятельно вышел на сцену, помахал присутствующим и даже немного потанцевал. Устройство весило 73 кг.
  • Предприниматель заявлял, что до конца 2025 года Tesla произведёт «как минимум» 5000 роботов Optimus, а в 2026 году ещё до 50 тысяч штук.

#новости #tesla

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