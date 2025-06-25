В Госдуму внесли законопроект о запрете размещать алкомаркеты в жилых домах и у соцобъектов

Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете размещения алкомаркетов в жилых домах и ближе 100 метров от детсадов, школ, вузов, больниц и спортобъектов. Под определение «алкомаркет» попадут торговые точки, где доля выручки от продажи алкоголя превышает 50% за квартал, пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости».