В Госдуму внесли законопроект о запрете размещать алкомаркеты в жилых домах и у соцобъектов

Если законопроект примут, магазинам с более чем 50% выручки от алкоголя придётся расширить ассортимент, чтобы перейти в категорию обычного ритейла.Андрей Любимов / РБКДепутаты Госдумы внесли законопроект о запрете размещения алкомаркетов в жилых домах и ближе 100 метров от детсадов, школ, вузов, больниц и спортобъектов. Под определение «алкомаркет» попадут торговые точки, где доля выручки от продажи алкоголя превышает 50% за квартал, пишут «Коммерсантъ» и «Ведомости».В случае принятия закона большинству алкомаркетов придётся расширять ассортимент, чтобы перейти в категорию обычного ритейла, сообщил «Ведомостям» соавтор инициативы, замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.В пояснительной записке авторы утверждают, что меры «резко снизят» потребление алкоголя и дадут предпосылки к «системному оздоровлению граждан».Предложение стало частью череды региональных инициатив, стартовавших в начале 2025 года: власти в разных субъектах России уже ограничили время продажи алкоголя и запретили его реализацию в общепите, расположенном в жилых домах.Опрошенные «Ъ» эксперты указывают на возможные последствия — рост нелегального оборота и «алкогольного туризма» в соседние регионы.#новости