Минцифры предложило не давать лицензии операторам связи, чьи владельцы или руководители судимы

Или отбирать уже выданные лицензии.Делать это будут, если у топ-менеджеров, владельцев и бенефициаров есть неснятая судимость за экономические преступления или преступления против государственной власти. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на готовящийся законопроект.В Минцифры уточнили, что это нужно для борьбы с мошенниками. Наличие неснятой или непогашенной судимости будет основанием для отказа в предоставлении лицензии или её аннулирования.Факт отсутствия судимости будет проверять Роскомнадзор. О числе лиц с судимостью в руководстве операторов и среди их бенефициаров в ведомстве не рассказали, отметив, что «соответствующие проверки не проводились».При обнаружении таких лиц оператору дадут время, чтобы вывести из состава руководства или владельцев. Какой срок дадут на исправление нарушений — не уточняется, его будет прописывать Роскомнадзор.В законопроекте отмечается, что «в обществе выросло желание наживы любыми способами и средствами, в том числе и противоправными, возрастает проникновение в предпринимательскую деятельность лиц, которые имеют корыстные цели и низкий уровень правовой культуры».#новости #операторысвязи