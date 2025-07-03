США отменили ограничения на поставки ПО для проектирования чипов в Китай

Решение стало частью торгового соглашения между странами. Министерство торговли США сообщило трём ведущим поставщикам ПО для проектирования полупроводников — Synopsys, Cadence Design Systems и Siemens — что отменило требования о получении лицензий на работу с Китаем, сообщает Bloomberg.В Siemens заявили о полном восстановлении доступа к своим технологиям для китайских клиентов. Synopsys и Cadence работают над возобновлением полноценной работы в Китае.Отмена ограничений стала частью торгового соглашения между США и Китаем, заключённого в конце июня 2025 года. Оно среди прочего предполагает, что Пекин должен ускорить выдачу разрешений на экспорт редкоземельных металлов, которые используются в высокотехнологичных отраслях промышленности.При этом США отказались отменить запрет на поставки передовых чипов Nvidia H20, которые используются для обучения ИИ.#новости #сша #китай