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Артур Томилко
Право

США отменили ограничения на поставки ПО для проектирования чипов в Китай

Решение стало частью торгового соглашения между странами.

  • Министерство торговли США сообщило трём ведущим поставщикам ПО для проектирования полупроводников — Synopsys, Cadence Design Systems и Siemens — что отменило требования о получении лицензий на работу с Китаем, сообщает Bloomberg.
  • В Siemens заявили о полном восстановлении доступа к своим технологиям для китайских клиентов. Synopsys и Cadence работают над возобновлением полноценной работы в Китае.
  • Отмена ограничений стала частью торгового соглашения между США и Китаем, заключённого в конце июня 2025 года. Оно среди прочего предполагает, что Пекин должен ускорить выдачу разрешений на экспорт редкоземельных металлов, которые используются в высокотехнологичных отраслях промышленности.
  • При этом США отказались отменить запрет на поставки передовых чипов Nvidia H20, которые используются для обучения ИИ.

#новости #сша #китай

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