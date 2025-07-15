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Евгения Евсеева
Право

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий операторов «безвозмездно» предоставлять клиентам услуги по защите от мошенников

Операторы же говорят, что у них и без того есть бесплатные решения для борьбы с мошенниками.

  • «Коммерсантъ» ознакомился с документом, который вносит поправки в закон «О связи». Он обязывает операторов связи «по умолчанию» предоставлять «безвозмездный» сервис «автоматизированной фильтрации входящих вызовов и сообщений» для обнаружения и блокировки мошеннических звонков.
  • Инициативу авторы обосновывают «нарастающей» угрозой телефонного и сетевого мошенничества. Законопроект уже внесли в Госдуму.
  • Согласно пояснительной записке, каждый третий сталкивался с финансовым обманом, а по данным исследования Kaspersky Who Calls, в первом квартале 2025 года 43% российских абонентов получили подозрительные звонки. Число же мошеннических вызовов через мессенджеры увеличилось в три с половиной раза год к году.
  • По мнению авторов законопроекта, он обеспечит защиту «подавляющего большинства» пользователей «без дополнительной нагрузки» на абонентов, а также создаст нормативные условия для единого технического стандарта сервиса, что позволит «значительно сократить число успешных мошеннических атак».
  • Опрошенные «Ъ» операторы отметили, что у них уже есть бесплатные решения — например, антиспам-услуги. При этом в Ассоциации малых операторов связи регионов опасаются, что инициатива не поможет защитить пользователей, а только приведёт к дополнительным расходам у компаний.

#новости #мошенничество

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