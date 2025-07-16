Минцифры сообщило о приёме заявок на отсрочку от осеннего призыва в армию для ИТ-специалистов с 22 июля 2025 года

Работники могут сделать это самостоятельно на Госуслугах, после данные проверит работодатель и сформирует списки.Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний смогут подать заявки на отсрочку от осеннего призыва на срочную службу в армии с 22 июля по 6 августа 2025 года через Госуслуги, сообщило Минцифры.Работодатель увидит заявки в своём личном кабинете и подтвердит их, если данные верны. Если у сотрудника нет профиля на Госуслугах или он не отправил заявку самостоятельно, компания может сама внести его в список.Компании должны до 11 августа проверить данные и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. Списки можно отправлять несколько раз по мере их формирования. До 1 сентября Минцифры передаст информацию Минобороны, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочкам.Специалисты должны соответствовать нескольким критериям: возраст от 18 до 30 лет, российское гражданство, высшее образование по специальности из перечня, работа по трудовому договору, «нормальная» продолжительность рабочего дня (не больше 40 часов в неделю).Также сотрудник должен работать в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Сама компания должна быть аккредитована до 11 августа 2025 года. При этом требования к стажу нет, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.#новости #минцифры