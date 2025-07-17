Против производителя телевизоров и мониторов «Квант» завели уголовное дело — он уже полгода не платит зарплату сотрудникам

Всего компания задолжала зарплат на больше чем 60 млн рублей.Об этом 15 июля сообщило издание «Инфопортал Зеленограда». Внимание на это обратило CNews. Как сообщили в прокуратуре, работники зеленоградского завода не получали зарплату с декабря 2024 года. Общий размер задолженности — 60,7 млн рублей.Дело возбудили по ч.2 ст.145.1 УК — невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстных целей или личной заинтересованности работодателя. Наказание по ней — штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до трёх лет или лишение свободы на тот же срок.Кроме того, с апреля по июль 2025 года против «Кванта» направили 24 гражданских иска о взыскании зарплаты. Восемь удовлетворены частично, одно прекращено, остальные — на стадии рассмотрения.Судебное решение опубликовано пока по одному иску: он касается бывшей сборщицы электронной техники на фабрике «Кванта». В начале марта предприятие расторгло с ней трудовой договор, но не произвело окончательный расчёт в день увольнения. Из-за этого образовалась задолженность зарплаты за три месяца. Это дело урегулировали в досудебном порядке.Параллельно с этим против «Кванта» поступили два иска о банкротстве: один направила зеленоградская инспекция ФНС, второй — ритейлер техники DNS. Последний — клиент завода, тот собирает для сети магазинов мониторы под маркой DEXP.Источник: ТАСС«Квант» — единственный в России производитель отечественных телевизоров, включённый в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Его крупнейшими заказчиками до 2022 года были TCL и Xiaomi — но перестали поставлять комплектующие для сборки телевизоров.В апреле 2025 года «Квант» свернул производство российских телевизоров Irbis. Его остановили из-за низкого спроса — россияне предпочитают покупать телевизоры более известных брендов.#новости #квант