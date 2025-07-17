Минцифры предложило расширить список ИТ-специалистов для отсрочки от призыва в армию

Например, добавят бакалавриат для ядерщиков. Изменения не коснутся осеннего призыва 2025 года. Ведомство опубликовало проект постановления о новых правилах отсрочки. Пока он находится на обсуждении.Теперь сотрудник аккредитованной ИТ-компании, закончивший обучение, может получить отсрочку, даже если на момент составления списков не получил диплом. Но документ придётся показать призывной комиссии.Это нужно для случаев, когда обучение закончилось, например, в январе, а диплом выдадут только в феврале, — и поможет попасть в списки на отсрочку от весеннего призыва.Также расширят список ИТ-специальностей: в него войдут магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии» и другие.При подаче списков компании теперь должны указывать должности сотрудников. Если документы об образовании у специалиста иностранные, их нужно подтвердить.Чтобы получить отсрочку, специалисты должны соответствовать нескольким критериям: возраст от 18 до 30 лет, российское гражданство, высшее образование по специальности из перечня, работа по трудовому договору, «нормальная» продолжительность рабочего дня (не больше 40 часов в неделю).Также сотрудник должен работать в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Сама компания должна быть аккредитована. При этом требования к стажу нет, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.Евгения ЕвсееваПравовчераМинцифры сообщило о приёме заявок на отсрочку от осеннего призыва в армию для ИТ-специалистов с 22 июля 2025 года Работники могут сделать это самостоятельно на Госуслугах, после данные проверит работодатель и сформирует списки.#новости