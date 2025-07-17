МВД объявило в розыск основательницу сети кафе «Андерсон» и бывшего общественного омбудсмена МСП Анастасию Татулову

В чём её обвиняют, неизвестно.Дополнено в 17:21 мск. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что «объявление в розыск Татуловой может быть связано в возбуждением уголовного дела за нарушение закона об иноагентах». Карточка Татуловой появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Внимание на это обратили СМИ.«Разыскивается по статье УК», — указано в качестве основания для объявления в розыск. О какой именно статье речь, не уточняется.О возбуждении уголовного дела против Татуловой до этого не сообщалось.Скриншот из базы МВДТатулова основала сеть семейных кафе «Андерсон» в 2009 году. В неё в том числе входят кондитерские фабрики и около 40 заведений Москве, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и других городах. До мая 2022 года она также занимала пост общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, но решила уволиться.В ноябре 2022 года Татулова рассказала, что в «Андерсон» начались масштабные проверки, и просила помощи юристов. Forbes тогда писало, что это часть расследования Росфинмониторинга, ЦБ и ФНС, связанного с «ресторанной» схемой ухода от налогов. Проверяли не только заведения предпринимательницы.В ноябре 2023 года сеть «Андерсон» выкупил «Вкусвилл». Источники «Ъ» полагали, что Татулова могла выйти из бизнеса из-за «административного давления».В апреле 2024 года Минюст включил Татулову в список иноагентов. По данным ведомства, она выступала против «специальной военной операции», «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и вооруженных сил», а также делилась «материалами иностранного агента».#новости