Суд в Санкт-Петербурге арестовал сооснователя сервиса igooods Григория Куниса по делу о финансировании экстремистской деятельности

Срок — до 15 сентября 2025 года.Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал заключение под стражу в отношении Григория Куниса, сообщила объединённая пресс-служба судов города.Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.282.3 УК — финансирование экстремистской деятельности. По версии следствия, не позднее 5 февраля 2022 года «неустановленное лицо» перечислило 3500 рублей НО «ФБК» (признана экстремистской организацией и запрещена в России).По данным «Фонтанки», дело, по которому проходит Кунис, завели в апреле 2025 года в отношении неустановленного лица. 24 июля 2025 года задержали предпринимателя. Обвинение не предъявляли, уточнили в пресс-службе судов. Защита просила о домашнем аресте.Григорий Кунис — сооснователь петербургского сервиса доставки продуктов из магазинов igooods, запущенного в 2015 году. Второй сооснователь — его брат Дмитрий Кунис. Последнему принадлежит более 60% в ООО «Айгудс Системс» и ООО «Айгудс.ру», следует из данных «Контур.Фокуса». В 2022 году оборот сервиса составил 4 млрд рублей, рассказывал Григорий Кунис.#новости