ЦБ уличил бывшего главу «Самолёта» по связи с инвесторами в использовании инсайдерской информации для покупки акций

Операции по его счетам ограничены, материалы направлены правоохранителям.Банк России выявил многократные случаи неправомерного использования инсайдерской информации Николаем Минашиным, говорится в сообщении регулятора.Тот в разные годы работал директором по связям с инвесторами в АФК «Системе» и группе «Самолёт», а в сейчас возглавляет это направление в компании IDF Eurasia, пишет РБК.По данным ЦБ, Минашин располагал доступом к инсайдерской информации, которая касалась реализации программы обратного выкупа акций эмитента и совершения эмитентом крупной сделки. Доступ у него сохранялся «длительное время», в течение которого он неоднократно пользовался информацией для покупки акций.Раскрытие такой информации приводило к «значительному росту цены акций». Это позволило ему продать ценные бумаги с прибылью.Операции по торговым счетам Минашина ограничили, а материалы проверки направили в правоохранительные органы.ЦБ не указывает в релизе, к какому периоду относились сделки Минашина и с какими ценными бумагами проводились. В 2023 году обратный выкуп делал «Самолёт».#новости #цб