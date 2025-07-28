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Евгения Евсеева
Право

ЦБ уличил бывшего главу «Самолёта» по связи с инвесторами в использовании инсайдерской информации для покупки акций

Операции по его счетам ограничены, материалы направлены правоохранителям.

  • Банк России выявил многократные случаи неправомерного использования инсайдерской информации Николаем Минашиным, говорится в сообщении регулятора.
  • Тот в разные годы работал директором по связям с инвесторами в АФК «Системе» и группе «Самолёт», а в сейчас возглавляет это направление в компании IDF Eurasia, пишет РБК.
  • По данным ЦБ, Минашин располагал доступом к инсайдерской информации, которая касалась реализации программы обратного выкупа акций эмитента и совершения эмитентом крупной сделки. Доступ у него сохранялся «длительное время», в течение которого он неоднократно пользовался информацией для покупки акций.
  • Раскрытие такой информации приводило к «значительному росту цены акций». Это позволило ему продать ценные бумаги с прибылью.
  • Операции по торговым счетам Минашина ограничили, а материалы проверки направили в правоохранительные органы.
  • ЦБ не указывает в релизе, к какому периоду относились сделки Минашина и с какими ценными бумагами проводились. В 2023 году обратный выкуп делал «Самолёт».

#новости #цб

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