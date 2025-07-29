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Евгения Евсеева
Право

Суд в Москве оштрафовал сервис видеоконференций Zoom на 80 млн рублей за работу без филиала в России

Компанию уже штрафовали за это же на 115 млн рублей.

  • Таганский районный суд Москвы привлёк Zoom к ответственности по ч.3 ст.13.49 КоАП — за неисполнение обязанностей, установленных законом России о деятельности иностранных лиц в интернете.
  • Речь о законе, который обязывает иностранные компании с ежедневной аудиторией от 500 тысяч пользователей открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.
  • За нарушение грозит штраф от оборота — не меньше 6 млн рублей, за повторный отказ — не меньше 10 млн рублей. А ещё — исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка.
  • В 2023 году Zoom уже штрафовали за это же нарушение на 115 млн рублей.

#новости #zoom

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