Суд в Москве оштрафовал сервис видеоконференций Zoom на 80 млн рублей за работу без филиала в России

Компанию уже штрафовали за это же на 115 млн рублей.Таганский районный суд Москвы привлёк Zoom к ответственности по ч.3 ст.13.49 КоАП — за неисполнение обязанностей, установленных законом России о деятельности иностранных лиц в интернете.Речь о законе, который обязывает иностранные компании с ежедневной аудиторией от 500 тысяч пользователей открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.За нарушение грозит штраф от оборота — не меньше 6 млн рублей, за повторный отказ — не меньше 10 млн рублей. А ещё — исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка.В 2023 году Zoom уже штрафовали за это же нарушение на 115 млн рублей.#новости #zoom