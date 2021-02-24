Право
Рая Хачатрян

ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске Статьи редакции

На это у компании есть месяц.

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Об этом говорится в решении антимонопольного ведомства от 20 февраля. ФАС отмечает, что «Яндекс» предоставляет в поисковой выдаче необоснованные преимущества своим сервисам — «Маркету», «Кинопоиску» и другим.

Компания пытается привлечь внимание пользователей с помощью «технических, визуальных и иных возможностей», которые недоступны сервисам, не входящим в «Яндекс», говорится в решении. В пример ФАС приводит интерактивные ответы.

«Яндекс» также должна опубликовать условия доступа сервисов к возможностям по продвижению в поиске и обеспечить доступ к ним для всех. Каждые десять дней компания должна информировать ФАС о ходе исполнения решения, а также о других предпринятых мерах.

«Яндексу» необходимо уведомить ФАС в течение трех дней с момента исполнения предупреждения и приложить подтверждающие документы. Ведомство отмечает, что, если компания не выполнит требования в установленный срок, ФАС может возбудить против неё дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что не согласны с решением ФАС и добавили, что некоторые требования органа уже реализованы в поиске. «Исполнение всех перечисленных требований ухудшат качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска Яндекса на рынке по сравнению с конкурентами», — говорят в компании.

В компании добавили, что предписание несправедливо, так как направлено только на одного игрока, при этом поисковая доля «Яндекса», например, на iOS меньше 50%. В компании не ответили на вопрос, будут ли обжаловать решение ФАС, отметив лишь, что уверены в своей позиции и готовы её отстаивать.

Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя. Никакой сервис «Яндекса» или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. Мы готовы ее аудировать и открыто про нее рассказывать.

Заявление «Яндекса»

Пользователи могут видеть интерактивные расширенные ответы, не связанные с сервисами «Яндекса», например, из «Википедии» и «Амедиатеки», говорят в компании. По данным «Яндекса», они показываются для более чем 70 тысяч сайтов в поиске, среди которых интернет-магазины, новостные ресурсы и другие.

В августе 2020 года Avito, ivi, ЦИАН, «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. В компании тогда сказали, что ответы не закреплены на первых позициях по умолчанию и появляются только тогда, когда могут улучшить качество ответа на запрос пользователям.

Генеральный директор сервиса «Туту.ру» Александр Гладилин заявил, что вынесенное «Яндексу» предупреждение — «важный первый шаг для развития российской практики регулирования работы ИТ-гигантов». Он добавил, что его компания будет следить за действиями «Яндекса», и, если компания не пересмотрит свои действия, будет «настаивать на возбуждении дела и всестороннем рассмотрении её действий в отношении конкурентов».

#новость #яндекс #фас

Спасибо за наводку Дмитрий
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Трейдер мамкин

27

Зачем? Было же так здорово... народ смотрел на выдачу и перетекал в гугл.

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Василий С.

Трейдер
1

слушай товарищ, и я бы мог подумать, что вы лукавите, но на себе заметил, а ведь я реально начал гораздо чаще пользоваться гуглом. сигнал ли это для яндекса? нет. по их графикам у них идет постоянный прирост и прибыль. и беда в том, что скоро будет достигнут максимум юзеров и пойдет спад. и только тогда они может пошевелятся. но как национальная контора они будут жить всегда, как "вечер с соловьевым", потому что это выгодно верхним

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Юрий Другач

7

Я уверовал - Бог есть

Ответить

ivan krapivin

Юрий
16

Подтверждаю

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Тамара Голубцова

ivan
0

Яндекс врать точно не будет.

Ответить

ivan krapivin

Тамара
4

Но это не точно

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Юрий
0

Бога нет! Есть конченая система контролирующая антимонополизм не там, где надо

Ответить

Юрий Другач

Sergey
1

Не богохульствуй! 

Ответить

Julia Moskovkina

Sergey
0

почему где-то надо контролировать, а где-то не надо? а где не надо?

Ответить

Семенов Андрей

10

Думаете что-то изменится? Яндекс обязали опубликовать условия, на которых другие сервисы могут получить преимущество. Яндекс просто как обычно напишет: делайте хорошие сайты.

Ответить

Сергей Михалёв

5

Ого, добро сегодня в ударе. Вроде летом была эта жалоба от сайтов. Это сколько ФАС боялся пойти против Яндекса, полгода? Решение радует, но посмотрим, что дальше. Чую, Яша всех обхитрит, очень уж вкусно давать траф только себе самому.

Ответить

Олег

Сергей
2

ну да, новые юрлица создат и все)

Ответить

Дмитрий Трифонов

5
Ответить

Владимир Румянцев

4

,На мой взгляд, отличным бы решением для ПС было запретить давать больше чем 30% одного экрана (пс и моб) на рекламу или свои сервисы. Тогда бы они сами решали, что им важней - показывать контекст или свои колдунщики 

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Алексей Горячев

Владимир
0

Никто не мешает запихать свои сервисы а контекст)

Ответить

Владимир Румянцев

Алексей
0

Да только пусть будут в рамках 30% экрана. А остальные 70% это не Яндекс

Ответить

Экспериментальный лолипоп

Владимир
0

Кстати да. Ладно бы если эти компании оставались поисковиками... ФАС вроде и молодцы, но я все равно не верю, что-то тот же Дзен пропадёт из выдачи. А по некоторым запросам у него первые 4 места бывают. Про коммерцию вообще молчу.

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Марк Климов

3

Вроде не 1 апреля, неужели Сбер/mail group обеспокоились отсутствием преимущества?

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ivan krapivin

Марк
1

.

Ответить

John Rickman

3

VC: Apple может заряжать любую комиссию в App Store. Не нравится — разработай свою ОС и не покупай айфон.
Тоже VC: Так этот Яндекс, хорошо приложили.

Ответить

Борис Смирнов

1

А-ха-ха - антимонополист говорит монополисту #1, хватит мол безобразничать, а то я плохо выгляжу в глазах монополиста #2.

Ответить

greg chudnoff

Борис
2

Два монополиста - это логическая ошибка. Монополист по определению один

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Борис
1

Вот-вот

Ответить

Игорь Крафт

2

Забыли дописать ... АНЕКДОТ ДНЯ

Ответить

Podkuiko Vladislav

2

Опачки, ответочка . Как Яндекс через суд требовал подобного от того же гугла , норм. А тут говноделы Яндекса сами не соблюдали своё требование к конкуренту )

Ответить

Олег

0

гугл проплатил пади)

Ответить

Тамара Голубцова

Олег
2

Делать ему нечего. 

Ответить

Экспериментальный лолипоп

Олег
0

Яндекс для Гугла не конкурент, а так, пыль под ногами. Собственно, Гуглу на Рунет вообще плевать.

Ответить

Gre Li

Экспериментальн…
0

Вы явно незнакомы с историей. У Гугла даже морфологии не было до прихода в Россию.

Ответить

Тамара Голубцова

1

Учитывая сколько сегодня сервисов Яндекса, которые являются крупными представителями на рынке - это вполне закономерно. 

Ответить

Сергей Сергеев

1

а как фас докажет, что статьи дзена менее релевантны чем например википедия?

Ответить

greg chudnoff

Сергей
0

а никак
его дело не доказывать, а наказывать
в этом все государство российское
доказывать потом будет яндекс что он не верблюд

Ответить

Yan Purvenes

1

Почему только поиск? Тогда надо тронуть алису и многое другое)). Еще яндекс.кью вспомнить, с написанными ответами и вопросами от яндексойдов)

Ответить

SA Dab

–1

Глава ФАС Артемьев , вроде близко дружит Грефом, так сказать какая неожиданность )))

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

SA
2

Артемьев сейчас помощник председателя правительства. 

Ответить

Максим Горький

SA
0

он вроде ушел оттуда еще в прошлом году

Ответить

Олег-Юрьевич Чегин

0

УРАааа👍❗

Ответить

Ваня Пупкмн

0

Ура товарищи!

Ответить

greg chudnoff

Ваня
0
Ответить

Gleb Khineev

0

Даже не верится. У нас ведь, всё-таки, киберпанк и монополии

Ответить

Иван Колесов

0

Таки свершилось. Очень хорошее известие.

Ответить

Данила Чака

0

Кажется дождь начинается .

Ответить

Олег

0

ну зачем одну и тоже новость постить на сайте? https://vc.ru/seo/212829-yandeksu-prishlo-preduprezhdenie-ot-fas

Ответить

Ilya Lynn

Олег
–1
Ответить

Alexandr Simonov

0

И Яндекс прекратил...

Ответить

Василий С.

0

я помню я подавал жалобу в Роспотребнадзор на сивушное кофе. одна довольно известная контора, которая занимается в РФ чаем и кофе, вдруг по своим стеклянным банкам разложила цикорий вместо относительно нормального напитка. и всё бы ничего, но на упаковке надписи всюду "только 100% кофе". и состав и всё остальное как по ГОСТу.  Роспотребнадзор спустя месяц мне присылает писульку "с кофе всё ок, всё соответствует, мы проверили 2 образца закупленные в разных местах". Ну, думаю, приплыли... я как бы не балбес и легко отличаю нормальный кофе от сивухи, подумал - это у нас тут на месте продают подделку вероятно?
И тут по ТВ в этот же(!) день слышу голоса из ящика - Отар Кушанашвили со своей бригадой тестируют кофе и говорят - Росконтроль признал "то самое" кофе подделкой, поэтому из тестов оно выбывает автоматически как подделка.
Ну что сказать.... Вот такой у нас Роспотребнадзор. Скорее всего они даже ничего не закупали, просто написали мне отписку для вида.
И точно также с Яндексом. Уж сколько раз их предупреждали, всё это для громких заголовков СМИ, ничего не изменится.

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Александр Лавров

0

[«Исполнение всех перечисленных требований ухудшат качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска Яндекса на рынке по сравнению с конкурентами», — говорят в компании.]

Забавно про ухудшат качество поиска))) Видимо сотрудники Яндекса пользуются поиском Google, раз не в курсе о "качестве" собственного поиска))

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Ник

0

Выкрутятся )

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Mike Kosulin

0

показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя

пиз...вранье же.
В каком месте она прозрачная?

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Alexey Kopchenko

0

В порядке холивара: разработай свой сайт/сервис и какие то посторонние дяди и тёти тебе будут указывать, что на нем размещать в первую очередь, а что - нет.

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Николай Глущенко

0

Этот неловкий момент, когда ФАС заботится о репутации Яндекса больше самого Яндекса)

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