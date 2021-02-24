На это у компании есть месяц.

{"id":212829,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/212829-fas-obyazala-yandeks-prekratit-davat-preimushchestva-svoim-servisam-v-poiske","title":"\u0424\u0410\u0421 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c \u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0435","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/legal\/212829-fas-obyazala-yandeks-prekratit-davat-preimushchestva-svoim-servisam-v-poiske","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/212829-fas-obyazala-yandeks-prekratit-davat-preimushchestva-svoim-servisam-v-poiske&title=\u0424\u0410\u0421 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c \u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/212829-fas-obyazala-yandeks-prekratit-davat-preimushchestva-svoim-servisam-v-poiske&text=\u0424\u0410\u0421 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c \u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/legal\/212829-fas-obyazala-yandeks-prekratit-davat-preimushchestva-svoim-servisam-v-poiske&text=\u0424\u0410\u0421 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c \u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/legal\/212829-fas-obyazala-yandeks-prekratit-davat-preimushchestva-svoim-servisam-v-poiske","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0424\u0410\u0421 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c \u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/legal\/212829-fas-obyazala-yandeks-prekratit-davat-preimushchestva-svoim-servisam-v-poiske","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 3572 просмотров Слушать

Об этом говорится в решении антимонопольного ведомства от 20 февраля. ФАС отмечает, что «Яндекс» предоставляет в поисковой выдаче необоснованные преимущества своим сервисам — «Маркету», «Кинопоиску» и другим.

Компания пытается привлечь внимание пользователей с помощью «технических, визуальных и иных возможностей», которые недоступны сервисам, не входящим в «Яндекс», говорится в решении. В пример ФАС приводит интерактивные ответы.

«Яндекс» также должна опубликовать условия доступа сервисов к возможностям по продвижению в поиске и обеспечить доступ к ним для всех. Каждые десять дней компания должна информировать ФАС о ходе исполнения решения, а также о других предпринятых мерах.

«Яндексу» необходимо уведомить ФАС в течение трех дней с момента исполнения предупреждения и приложить подтверждающие документы. Ведомство отмечает, что, если компания не выполнит требования в установленный срок, ФАС может возбудить против неё дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что не согласны с решением ФАС и добавили, что некоторые требования органа уже реализованы в поиске. «Исполнение всех перечисленных требований ухудшат качество поиска для пользователя, а значит — положение поиска Яндекса на рынке по сравнению с конкурентами», — говорят в компании.

В компании добавили, что предписание несправедливо, так как направлено только на одного игрока, при этом поисковая доля «Яндекса», например, на iOS меньше 50%. В компании не ответили на вопрос, будут ли обжаловать решение ФАС, отметив лишь, что уверены в своей позиции и готовы её отстаивать.

Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя. Никакой сервис «Яндекса» или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. Мы готовы ее аудировать и открыто про нее рассказывать. Заявление «Яндекса»

Пользователи могут видеть интерактивные расширенные ответы, не связанные с сервисами «Яндекса», например, из «Википедии» и «Амедиатеки», говорят в компании. По данным «Яндекса», они показываются для более чем 70 тысяч сайтов в поиске, среди которых интернет-магазины, новостные ресурсы и другие.

В августе 2020 года Avito, ivi, ЦИАН, «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за интерактивных ответов в поисковой выдаче. В компании тогда сказали, что ответы не закреплены на первых позициях по умолчанию и появляются только тогда, когда могут улучшить качество ответа на запрос пользователям.

Генеральный директор сервиса «Туту.ру» Александр Гладилин заявил, что вынесенное «Яндексу» предупреждение — «важный первый шаг для развития российской практики регулирования работы ИТ-гигантов». Он добавил, что его компания будет следить за действиями «Яндекса», и, если компания не пересмотрит свои действия, будет «настаивать на возбуждении дела и всестороннем рассмотрении её действий в отношении конкурентов».