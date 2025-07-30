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Данила Бычков
Право

Роскомнадзор заблокировал сервис по проверке скорости интернета Speedtest от компании Ookla

«В связи с выявленными угрозами безопасности».

Источник: Speedtest by Ookla
  • Информацию о блокировке сервиса по замеру скорости и качества интернет-соединения Speedtest подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.

Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети «Интернет».

из сообщения Роскомнадзора
  • Также в ведомстве посоветовали пользоваться «доверенными российскими сервисами», отмечает издание. Это, например, «Линкметр», «Мегабитус» или «ПроСеть» от подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
  • В июле 2022 года Ookla оштрафовали на 1 млн рублей по решению суда за отказ локализовать данные россиян. В октябре 2023-го компанию оштрафовали на 6 млн рублей за повторное нарушение.

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