Роскомнадзор заблокировал сервис по проверке скорости интернета Speedtest от компании Ookla

«В связи с выявленными угрозами безопасности».Источник: Speedtest by OoklaИнформацию о блокировке сервиса по замеру скорости и качества интернет-соединения Speedtest подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе Роскомнадзора.Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети «Интернет».из сообщения РоскомнадзораТакже в ведомстве посоветовали пользоваться «доверенными российскими сервисами», отмечает издание. Это, например, «Линкметр», «Мегабитус» или «ПроСеть» от подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.В июле 2022 года Ookla оштрафовали на 1 млн рублей по решению суда за отказ локализовать данные россиян. В октябре 2023-го компанию оштрафовали на 6 млн рублей за повторное нарушение. #новости