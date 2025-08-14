Суд в Москве заочно приговорил блогера Илью Варламова к восьми годам колонии

За распространение «фейков» об армии и уклонение от иноагентских обязанностей.Источник: «РИА Новости»Мещанский районный суд Москвы признал Варламова виновным по статьям о «фейках» об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК) и неисполнении требований для «иноагентов» (ч. 2 ст. 330.1 УК), сообщает ТАСС.Кроме того, его оштрафовали на 99 млн рублей, пишет РБК. Прокуроры просили аналогичное наказание — восемь лет тюрьмы и штраф. Обвинение утвердили в июле 2025-го.Дело против Варламова возбудили в ноябре 2024 года, тогда ему вменяли только уклонение от обязанностей иноагента.В марте 2023 года блогера внесли в список иноагентов. Сейчас он проживает вне России и объявлен в международный розыск и заочно арестован.#новости